人民幣3年最強 道期漲71點
2021年05月25日 16:33
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美匯指數跌見89.54；港匯升見7.7622；離岸人民幣(CNH)兌美元一度升破6.4關，創2018年6月以來新高，高見6.3922；美元兌日圓報108.8；歐元企1.2254，英鎊處1.4186。金價報1,880美元。油價偏軟，布油報68.23美元，紐油報65.78美元。比特幣升5.47%，報38,681美元。道指期貨升66點。
●市後關注點
-21:00 美國3月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-22:00 美國5月消費者信心指數；美國4月新屋銷售
●恒生指數收報28,910點，升498點或1.75%。國企指數收報10,792點，升151點或1.42%；科技指數收報8,004點，升127點或1.62%。主板成交1,678億港元。科網股領漲，騰訊飆4.18%；小米集團獲重新納入富時羅素指數，股價升4.12%；美團升2%；阿里巴巴升0.48%。港交所漲5.37%；安踏創新高，收市升3.5%。https://bit.ly/2QPAbav
●滬深3大股指收市齊升逾2%，外資淨買入217億人幣破頂。https://bit.ly/3ujLNjq
●螞蟻旗下花唄及借唄終止兩個資產支持證券，涉180億人幣。
●專家籲馬斯克收聲！盲目追隨投資虛擬貨幣恐血本無歸。
●新西蘭外長籲出口商謀求多元化，預告與中國關係生變？
●AlipayHK港資味愈來愈淡！長和持股降至不足兩成。
●IPO熱潮降溫？內地3家公司擱置在美上市計劃。
●蓋茨夫婦「分」前，慈善基金會沽兩公司股票。
●穆迪：新興市場債台高築累復甦，擴大與已發展國家差距。
●亞洲經濟復甦備受夾擊，央行政策恐捉襟見肘。
●G7或最快周五達成協議，全球最低企業稅設於15%？
●傳亞馬遜將以約700億元收購製片商美高梅。
●疫情緩和！阿拉斯加航線夏季重啟，3郵輪將復航。
●調查料聯儲局資產負債表明年底前增至9萬億美元。
●美擬斥逾4千億元扶植半導體產業，擬建7至10座新廠。
●新加坡首季經濟增長1.3%，料前景仍有巨大下行風險。
●疫情嚴重，雷諾日產、現代旗下印度廠房暫時關閉。
●虛擬貨幣市場何去何從？專業投資者：或取決於股市。
●中國經濟：
-中國擬提高「三農」不良貸款容忍度。
-財政部4月發行地方政府債券7,758億人民幣。
-消息指市監局對貝殼找房啟動反壟斷調查。
-瑞銀料人民幣匯價第3季觸底，明年將反彈。
-兜兜轉轉還是中國好？印、越疫情加劇 分析指供應鏈將返華。
●港交所史美倫：「LME護照」提供金屬和可持續發展資料。
●港交所歐冠昇：香港具競爭力，為「中國最國際化城市」。
●招商局商業房託：旗下3個新物業儲備將逐步注入。