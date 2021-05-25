人民幣3年最強　道期漲71點

美匯指數跌見89.54；港匯升見7.7622；離岸人民幣(CNH)兌美元一度升破6.4關，創2018年6月以來新高，高見6.3922；美元兌日圓報108.8；歐元企1.2254，英鎊處1.4186。金價報1,880美元。油價偏軟，布油報68.23美元，紐油報65.78美元。比特幣升5.47%，報38,681美元。道指期貨升66點。

●市後關注點

-21:00 美國3月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國5月消費者信心指數；美國4月新屋銷售

●螞蟻旗下花唄及借唄終止兩個資產支持證券，涉180億人幣。

●專家籲馬斯克收聲！盲目追隨投資虛擬貨幣恐血本無歸。

●新西蘭外長籲出口商謀求多元化，預告與中國關係生變？

●AlipayHK港資味愈來愈淡！長和持股降至不足兩成。

●IPO熱潮降溫？內地3家公司擱置在美上市計劃。

●蓋茨夫婦「分」前，慈善基金會沽兩公司股票。

●穆迪：新興市場債台高築累復甦，擴大與已發展國家差距。

●亞洲經濟復甦備受夾擊，央行政策恐捉襟見肘。

●G7或最快周五達成協議，全球最低企業稅設於15%？

●傳亞馬遜將以約700億元收購製片商美高梅。

●疫情緩和！阿拉斯加航線夏季重啟，3郵輪將復航。

●調查料聯儲局資產負債表明年底前增至9萬億美元。

●美擬斥逾4千億元扶植半導體產業，擬建7至10座新廠。

●新加坡首季經濟增長1.3%，料前景仍有巨大下行風險。

●疫情嚴重，雷諾日產、現代旗下印度廠房暫時關閉。

●虛擬貨幣市場何去何從？專業投資者：或取決於股市。

●中國經濟：

-中國擬提高「三農」不良貸款容忍度。

-財政部4月發行地方政府債券7,758億人民幣。

-消息指市監局對貝殼找房啟動反壟斷調查。

-瑞銀料人民幣匯價第3季觸底，明年將反彈。

-兜兜轉轉還是中國好？印、越疫情加劇 分析指供應鏈將返華。

●港交所史美倫：「LME護照」提供金屬和可持續發展資料。

●港交所歐冠昇：香港具競爭力，為「中國最國際化城市」。

●招商局商業房託：旗下3個新物業儲備將逐步注入。