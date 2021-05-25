黃國英料中港股市續跑輸美股　留意奢侈品板塊

豐盛金融資產管理部董事黃國英表示，現時是「選股不選市」的情況，相信環球股市中，美股仍會持續跑贏。反觀，受政策影響，中港兩地股市未來或跑輸。

他解釋，若內地要控制大宗商品價格，由於願意加價轉嫁下層的企業或較少，在原材料成本加重的情況下，利潤會因而受壓。若壓抑原材料價格，企業在獲取原材料亦會面對困難，因此整體來看中港股票走勢均會較差。

他形容，全世界社會發展「M形」化，中產階層消失，消費水平及口味呈兩極，加上通脹時代重臨，故料工業，品牌，科網及個別虛擬貨幣的表現較好。

他續指，市場對通脹已討論一段時間，而近期美國債息表現穩定，美元亦一直下跌，認為對通脹問題不需太擔心。他又指，最近市場個股或板塊暴升機會增加，但升勢難以持續，故以組合來計算回報相對較以往低。

黃氏表示，現時是分散投資的黃金時代，旗下基金投資策略較為分散。目前中港投資分布約佔50%，其餘為環球投資，包括不足30%美股，而歐洲及日本股票各佔10%，避免單一市場下跌，同時可靈活調配資金。由於現時市場愈見成熟，不同的資產之間的關連性較以前低，分散組合避免太側重，並降低流動性風險。

他認為，高端奢侈品板塊可加多留意，因奢侈品消費強勁，市場對其加價的接受程度亦較高。應對通脹，在美股方面會分散至科技成分較少的股份，例如寵物相關股及金融服務股，又認為零售股會受惠於經濟重啟概念。