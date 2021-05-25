Apple會否開放App Store　判決幾時會公布？

外媒報道，Fortnite開發商Epic Games控告蘋果公司的App Store涉及壟斷，主審的聯邦法官Yvonne Gonzalez Rogers周一(24日)提出了非常規的結案辯論，此案的判決結果將影響蘋果公司應用商店的政策，乃至於整個應用軟件市場。

據報道，Gonzalez Rogers向蘋果公司提出尖銳質疑，或反映她會接受Epic Games指控蘋果公司濫用App Store控制權去傷害開發者的說法。

她上周表示，蘋果公司從遊戲商那裏獲得的抽成利潤似乎「不成比例」；惟周一她向Epic Games詢問，是否有解決其疑慮而又不強迫蘋果公司在iPhone開放其他應用商店的辦法。

Gonzalez Rogers表示，這可能會徹底改變(指iPhone開放其他應用商店)，她說「法院不是在經營企業」，意味法院只着眼於問題的本質。

Epic Games的律師Gary Bornstein堅持去年提告以來的要求，開放其他家的應用商店，並禁止蘋果公司強迫開發商使用他們的應用內購系統。

Gonzalez Rogers亦質疑其他問題，如蘋果公司的一項規則，禁止開發者使用由iPhone用戶那裏收集到的電子郵件，以避免繞過其的應用內購系統，「蘋果公司不直接反映給消費者，反而隱藏這些訊息，似乎是違反競爭規則」。

蘋果公司的律師Veronica Moye則指，Epic Games的要求將令蘋果公司像安卓系統(Android)一樣，由本質上減少消費者選擇，而蘋果公司希望保持產品的差異化，任何想要於第三方應用商店的人，都可以自由地去購買安卓裝置。

為做出判決，Gonzalez Rogers需要審閱多達4,500頁的證詞，整個過程可能需要幾個月。