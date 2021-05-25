樓市未穩！傲形特色戶4年貶值13%　九龍城舖9年蝕一球

半新盤再錄蝕讓買賣，紅磡傲形有特色戶最新錄得一宗同類個案，項目一個連天台單位以約590萬元轉售，原業主持貨4年，單計帳面已虧損約94.6萬元。

消息指出，上述頂層單位實用面積約282方呎，屬一房間隔，成交呎價約20,922元。據了解，單位2017年5月買入價約684.6萬元，至今貶值約13.8%。

市場亦有其他半新盤明賺實蝕，美聯馬鴻德表示，堅尼地城Imperial Kennedy高層B室，實用面積約513方呎，兩房間隔，獲同區客以1,430萬元承接，呎價約27,875元。據悉，原業主於2018年2月以約1,400萬元入市，現帳面僅賺約30萬元，接近平手沽貨。若計及持貨開支，料有機會輕微損手。

即使部分業主能獲利沽貨，但升幅相當有限，扣除使費「無肉食」。中原許秋偉表示，沙田玖瓏山日瓏閣1座中層J室兩房戶，實用面積約663方呎，成交價873萬元，呎價約13,167元。原業主於2014年斥約790萬元入市，是次轉手帳面獲利約83萬元，升值只約10.5%。

市場指出，九龍城The Avery高層C室，實用面積約224方呎，最近以約480萬元易手，呎價約21,429元。據悉，單位2013年買入價約435萬元，至今僅升值約45萬元或約10.3%。

●【再錄甩單】高銀旗下傲玟撻訂

市區新盤市場連環湧現多宗交易告吹個案。高銀集團旗下何文田傲玟，錄得終止買賣合約情況，買家原於去年5月以4,389萬元購入單位，日前已落實取消交易。

據一手銷售資訊網資料，上述單位為項目2座11樓B室，實用面積1,425方呎，原本成交呎價3.08萬元。該盤早前亦出現買家火速放棄交易個案，今年4月以招標形式售出的1座28及29樓複式C單位，實用面積2,422方呎，天台面積817方呎，當時售價逾1.21億元，呎價5萬元，但於短短約一周已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

至於本月開售的香港仔黃竹坑站晉環，再錄兩宗「甩單」個案。其中1A座5樓C室，實用面積612方呎，原於本月15日以2,020.7萬元售出，呎價33,018元，已列明為交易再未有進展。該單位早於5月8日亦曾以2,094.6萬元售出，之後「甩單」並再錄承接，但短短一個月內兩度未能完成交易。該盤至今累錄4宗同類個案，相對已售出單位僅佔不足1%。

同時，其士國際（00025）等旺角傲寓，原於本月16日售出的16樓E室，做價725萬元，呎價21,324元。而會德豐地產的啟德GRANDE MONACO，同日賣出的1A座9樓B室，售價2,509.3萬元，呎價26,111元，兩單位均列為交易再未有進展。

●業主掟貨 九龍城舖9年蝕一球

早年部分地區舖位市場被鐵路概念炒起，現在卻要損手出貨。屯馬線第二期將於今年第三季通車，惟市場人士透露，鄰近宋皇臺站的九龍城南角道單號地舖，以約1,790萬元易手，較近9年前購入價低近100萬元。

據悉，上述舖位建築面積約900方呎，連面積約300方呎入則閣樓，單以地舖計，成交呎價約兩萬元，是次屬市價成交。原業主於2012年買入，該舖仍連租約，租金回報約兩厘。

此外，市場消息指，灣仔道單號地下連入則閣樓，地舖建築面積約500方呎，閣樓約3,000方呎，市傳以約3,200萬元易手，低市價達兩成，是次成交價亦遠較近9年前購入價為低。

另方面，疫情雖反覆，但民生區食肆未受太大影響力，租金水平穩定，有業主趁勢放售柴灣居屋富景花園地舖。中原（工商舖）商舖租賃部彭慧思表示，該物業為項目地下47A及47B號舖，現已打通為相連舖，總面積約900方呎，叫價約2,380萬元放售。

彭指，該物業將以交吉形式出售，並連同餐飲業生財工具一併出售，方便用家即買即用，投資者亦可即買即租。舖位前租客為點心店，舊租金約6萬元，料現時該舖市值月租約6萬至7萬元，按叫價此計算，料租金回報達約3厘。