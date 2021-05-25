又有鐵路盤！新界東項目壓軸期數料下月初開賣

5月發展商開盤反應理想，6月料將乘勢蜂擁接力推盤吸客，新界東區大型鐵路上蓋項目的壓軸期數已展開軟銷攻勢，料日內有機會公布開價，最快下月初搶閘開盤。

●【多相】柏傲莊III開放3個示範單位 三房及四房率先睇

同時，項目亦設兩個交樓標準示範單位，其中根據8A座48樓B單位打造的四房連雙套房戶，實用面積1,269方呎，大廳連接面積31方呎露台。

項目部分四房單位的客廳或飯廳，更設有瑞士研製的V-ZUG除菌衣物管家Refresh Butler及團隊匠心設計的步入式ArtiSaloon藏酒間，同時備有小型吧枱、玻璃層架、收藏櫃及一系列歐洲知名品牌電器，包括咖啡機、嵌入式酒櫃、嵌入式雪櫃連冰箱及食物保溫櫃等。

今期單位除了配有集團自家研發設計的智慧室內裝置，如專利三合一智能門鎖ArtisLock、多功能洗乾熨組合Laundry+，部分單位更率先備集團研發的玻璃趟門MAGIC SLIDE。

●大圍柏傲莊III兩日內開價 四房呎價料破3萬元

他指出，項目首兩期銷售反應理想，市場上仍有不少向隅客，加上今期首度提供正河景四房大戶，相信市場對該類單位相當渴求。

他透露，項目1、2期最高成交呎價約3萬港元，今期四房大戶供應罕有，料以招標形式推售，呎價有機會再破3萬元水平。

●長沙灣家壹加推10伙周六發售 呎價21451元

●鴨脷洲逸南加推18伙 平均呎價逾2.5萬元

再有全新項目部署短期內開售。恒基物業代理公司營業(二)部總經理韓家輝表示，鴨脷洲逸南加推價2號，共涉18伙，全數為標準單位，當中包括3伙開放式及15伙一房單位，實用面積由186至264方呎。

該批單位折實售價介乎逾460.88萬至逾686.48萬元，折實呎價由24,547至26,281元。價單顯示，該批單位折實平均呎價25,372元，項目預料短期內落實銷售安排。

●旺角傲寓樓價725萬元單位交易告吹

市區新盤市場連錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，其士國際（00025）等合作發展的旺角傲寓，原本於5月16日售出的16樓E單位，實用面積340方呎，當時做價725萬元，呎價21,324元，惟已於成交紀錄冊列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●何文田傲玟首度錄得終止買賣合約個案

據一手銷售資訊網資料，高銀集團旗下何文田傲玟，首度錄得終止買賣合約個案，單位為第2座11樓B室，實用面積1,425方呎，原本於2020年5月以4,389萬元售出，呎價3.08萬元，但已列明為終止交易。

該盤早前亦出現買家簽訂臨時合約後，火速告吹交易的個案，今年4月以招標方式售出的1座28及29樓複式C單位，實用面積2,422方呎，天台面積817方呎，當時售價逾1.21億元，呎價5萬元，原本創下項目售價及呎價新高紀錄，但於短短約一周已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●黃竹坑站晉環樓價逾二千萬元單位交易再度告吹

據一手銷售資訊網資料，路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站晉環，再錄兩宗交易告吹個案。其中1A座5樓C單位，實用面積612方呎，原本於5月15日以2,020.7萬元售出，呎價33,018元，已列明為交易再未有進展。該單位早於5月8日亦曾以2,094.6萬元售出，之後「甩單」並再錄承接，但短短一個月內連續兩度未能完成交易。

至於該盤2B座10樓C室，實用面積639方呎，原本於5月15日以2,166.4萬元賣出，呎價33,903元，但亦已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。該盤至今累積錄得4宗同類個案，相對已售出單位僅佔不足1%比例。

●啟德GRANDE MONACO大戶交易再未有進展

5月新盤交投暢旺，但部分買家卻放棄入市。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產的啟德GRANDE MONACO，原本於5月16日售出的1A座9樓B單位，實用面積961方呎，售價2,509.3萬元，呎價26,111元，但已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●馬鞍山迎海‧駿岸複式連泳池大宅6,000萬元售出

特色大宅具市場需求。恒基地產（00012）等合作發展的馬鞍山迎海‧駿岸，剛售出6座31及32樓複式B單位，實用面積2,913方呎，平台面積1,107方呎，設有私人泳池，單位以6,000萬元售出，呎價20,597元。