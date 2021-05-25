大摩警告美股估值過高　料年內大幅回調

踏入後疫情時代，全球經濟復甦已進入正軌，美股繼續於高位徘徊。然而，摩根士丹利投資總監Mike Wilson警告，當前美股估值處於過高水平，或會出現大幅度調整。

大摩於去年預測標指於2021年的目標為3,900點，遠低於當前標指約4,200點的水平。Wilson承認，大摩早前對標指的目標是過於保守，但現時也無意提高該目標。相反，他強調美股估值過高，料今年內上升空間有限，更可能於未來6個月內大幅回調。

他直言，估值是對股市的主要不利因素，政策和經濟增長的峰值變化顯示，當前經濟已經脫離了復甦的早段周期，並向中期過渡。通常在此期間，標指的市盈率將下降約20%，但到目前為止該指標僅下降了5%，意味尚有大量的調整空間。

另外，股市中大部分投機泡沫股已大幅下跌，加上今年以來長期債息大幅上漲，反映出整體估值正在縮減，預計最終將使標指再次下跌。同時，經濟重啟很可能對企業成本造成上行壓力，同時對利潤率造成下行壓力。

拜登政府的加稅計劃亦恐成為跌市的潛在誘因。Wilson稱，預計企業稅可能會在今年秋季開始增加，按照最最樂觀的預測，這些變化將對標指成分股明年收益預期造成約5%的負面影響。