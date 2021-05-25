新港城3房單位1000萬元易手　屋苑成交超上月

馬鞍山新港城5月暫錄約18宗買賣，已超上月全月的16宗，屋苑有三房單位日前就以1,000萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西環寶華樓頂層連天台戶，實用面積約312方呎，兩房間隔，連約288方呎天台，剛獲外籍用家以490萬元承接，實用呎價約15,705元，原業主於1996年以126.3萬元買入，持貨約25年帳面獲利363.7萬元。

●北角天寶大廈B座中層E室，實用面積約1,119方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約2,500萬元承接，實用呎價約22,341元。原業主於2011年4月以1,750萬元購入上址投資，持貨10年，期內升值約43%。

●鰂魚涌太古城5月錄逾50宗租務成交，其中龍山閣低層F室，兩房間隔，實用面積約582方呎，以約21,000元放租兩個月後，減價2,200元或約10%，以18,800元租出，實用呎租約32.3元。

●西灣河嘉亨灣6座低層E室，實用面積527方呎，兩房連露台設計獲租客以22,000元租入，實用呎租約41.8元，新租客為外區客，見相近單位一般叫租24,000元，即租入上址。

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九龍區

●西南九龍浪澄灣5月暫錄18宗租務成交，其中8座高層F室，兩房間隔，望海景，實用面積約550方呎，以約23,000元放租約3個月後，減價約1,000元，以約22,000元租出，實用呎租約40元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●旺角奧柏‧御峯2座中層H室，實用面積約274方呎，開放式間隔，最初開價548萬元，終以540萬元易手，實用呎價約19,708元，新買家為外區客，承接上址打算自用。

●旺角SKYPARK中層C5室，開放式設計，實用面積約310方呎，以638萬元放盤兩個月，獲外區客接洽，議價後減價約28萬元，以約610萬元成交，實用呎價約19,677元，新買家為首置客，睇樓一次即決定上車。

●將軍澳怡心園5月暫錄10宗買賣，平均實用呎價約12,539元，近日成交包括5座低層E室，實用面積約604方呎，套三房間隔，吸引港島東換樓客承接，單位原放盤叫價730萬，後輕微調減7.2萬，至722.8萬元易手，減幅不足1%，實用呎價約11,967元。

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新界區

●鞍山新港城5月暫錄約18宗買賣，已超越上月全月錄16宗，平均實用呎價約17,485元，該盤M座中層1室，實用面積618方呎，三房間隔，日前以1,000萬元易手，實用呎價約16,181元。

●大埔新達廣場2座高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，以745萬元易手，實用呎價約15,235元，原業主於2015年4月購入上址，當時作價560萬元，持貨6年帳面獲利185萬元，單位期內升值約33%。

●粉嶺綠悠軒錄5月首宗二手買賣，單位為7座中層B室，實用面積約479方呎，兩房間隔，新買家見近日二手承接加速，考慮不久決定承接，原業主早前叫價約610萬元放售，議價後以595萬元成交，實用呎價約12,422元。

●元朗區5月累錄逾185宗二手買賣，其尚悅兩日連錄4宗成交，本月成交增至18宗，該盤3座中層C室，實用面積443方呎，兩房間隔，零議價下以606萬元沽出，實用呎價約13,679元，另5座高層J室，實用面積403方呎，細兩房間隔，亦於零議價下售620萬元，實用呎價約15,385元。

●天水圍栢慧豪園及豪廷5月共錄得13宗成交，比上月10宗有所增加，平均實用呎價約12,883元，漲約2%，其中栢慧豪廷7座高層A室，實用面積約702方呎，套四房連多用途房間隔，以900萬元沽，實用呎價約12,821元。

●屯門卓爾居5月錄5宗買賣，比上月全月4宗多，其中5座中層A室，實用面積523方呎，兩房間隔，不設睇樓，叫價720萬元，放盤短短3日，速獲同屋苑業主議價至708萬元即拍板承接，實用呎價13,537元，新買家增持單位是為了幫子女上車。