供應鏈擬返華！A股市值漲1.83萬億　人幣3年最強

中國連日發聲要遏制大宗商品價格「不合理上漲」，市場對通脹升溫的憂慮明顯有所緩解，加上人民幣匯率強勢，惹來巨額外資大舉入市！沉寂一輪的內地股市周二發威，滬深300指數全日飆升3.16%，創去年7月6日以來最大單日升幅，亦是自3月8日之後首次升穿100天移動平均線，滬深股市市值單日大漲1.83萬億元(人民幣‧下同)。

人民銀行周二(25日)開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量，逆回購規模連續60日維持不變之際，人民幣匯率飆升推動外資積極湧入A股掃貨，全日經滬、深股通淨買入217.23億元（人民幣‧下同）A股，單日掃貨額超越2019年11月26日的214.3億元，刷新歷史新高。滬深兩市成交亦因此急增至1.006萬億元，為2月底以來首度重越萬億元大關。

資金湧入下，A股3大指數高開高走，幾乎以全日最高位收市。滬綜指尾市曾升2.5%，高見3,584點，創2月25日以來盤中高位，全日升2.4%，報3,581點。深成指及深圳創業板指數全日分別揚升2.34%及2.79%，報14,846點及3,227點，分別創3月3日及2月19日以來收市新高，深創板自低位累漲接近24%，技術上進入牛市。

白酒及重磅金融股備受資金追捧，各錄外資淨買入24.68億元及逾10億元的貴州茅台及五糧液全日股價更狂飆近6%，收報2,194.5元及323.03元。中信建投及中金公司股價皆觸及每日10%升幅上限漲停板，興業銀行及招商銀行亦雙雙漲逾6%。

A股步入調整期已近3個月，中金公司相信，調整已近尾聲，市場焦點將逐漸回歸經濟常態增長，料部分估值已調整較多、行業長期向好的成長板塊有望重回市場主線，推薦包括輕工家居及高端白酒等板塊，可望受惠出口需求、消費升級政策。然而，由經濟復甦和通脹預期帶動的周期性板塊升浪已「漸入尾聲」，近期政府多次表態管控大宗商品價格，後續政策不確定性增加，遂建議投資者逐步減持相關板塊。

豐盛金融資產管理部董事黃國英認為，內地以行政手段干預大宗商品市場畢竟是擾亂市場的資源分配機制，壓抑原材料價格不排除會令企業日後於獲取原材料方遇上困難，中長線而言中港股票表現會不及其他市場，「咁當然炒股票講動能，短線全球市場仲有得行，我哋起碼會參與，議題能力係特別留意嘅地方」。

對於外資湧入A股令大市抽高，耀才證券研究部總監植耀輝表示，「北水」同日流入港股額度亦見增加，認為對港股的正面影響已部分反映，但港股是否見底則言之尚早，預計大市仍維持橫行格局。

黃國英亦不預期「北水」會重演一月初乘着A股強勢大舉南下的現象，原因是A股經歷幾個月的調整後，不乏值博的主題板槐。然而，港樓是另一回事，對內地富豪而言仍有吸引力，首先以現時國際局勢，吸引力大過歐美，而且本港制度跟內地尚有不同，也會令他們選擇將資金停泊在香港，「見過一啲舊年賺大錢嘅大陸基金經理都買咗啲幾貴嘅樓」。以新經濟股來港上市時的股東基礎較大，日後可望帶挈更多內地投資者賺錢，繼而投資本港較稀有的貴價物業。

●人幣創近3年高 傳大行出手壓價

除了內地股市現突破外，美匯指數連日大跌至5個月低位，帶動非美元貨幣上揚。在岸人民幣周二收報6.4078兌每美元，升215點子，與離岸人民幣齊創近3年新高！升勢之急惹來中國官方關注，外媒引述消息人士指，有國有大行周二午後在市場買入美元抑壓人民幣升幅，以防匯價升穿6.4關。

由官方開出的人民幣中間價上調125點子，至6.4283。由於中國經濟增長較理想，加上美元疲弱，在岸人民幣日高見6.4016；離岸價更見6.3944。市場人士認為，中國監管層或對人民幣過快升值感到不安，將密切關注今日的人民幣中間價走向，以判斷官方政策信號。

事實上，自4月初以來，在岸及離岸人民幣漲幅分別高達2.18%及2.73%。市場對人民幣升值預期持續發酵，認為隨着中國經濟實力的增强，人民幣國際化以及金融市場持續開放，人民幣匯率或見6.2。

誠然，流入中國的資金正在增加。國家外匯管理局每月統計經由銀行帳戶的資金流出入額，數據顯示，1至3月的流入額為5,901億美元，流出額則為5,016億美元，即期內錄得淨流入額為885億美元，創7年來最高水平。

人民幣中長期升值的呼聲愈來愈高，瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，稱今年第三季人民幣將進一步下跌，並於該季度觸底。惟人民幣於2022年有一定上行空間，將人民幣明年3月的預測值則由6.35上調至6.4，並預計明年6月底上望6.45。

渣打亦指，年初內地出口復甦，加上投資者更積極將資金泊入中國，推動外匯交易之餘，亦刺激人民幣使用及增持人民幣資產。縱使4月份的渣打人民幣環球指數從3月份的2,570歷史高位，回落至2,545，惟相信僅短暫調整，料近期中國出口及在岸人民幣的動力重現，可推動該指數重拾升勢。

不過，若企業沒有管理好匯率風險，人民幣升值對其生產經營的穩定性仍造成一定影響。外管局表示，隨着人民幣匯率形成機制逐步完善，匯率波動風險客觀存在，企業等市場主體需要逐步適應變化的外匯市場環境。

●越南印度疫情惡化 企業供應鏈擬返華

中美貿易戰早前愈演愈烈，各外資企業紛將供應鏈移出中國避險，鄰國越南與印度因此受惠。然而，隨着新冠肺炎疫情捲土重來，越、印兩國情勢愈發緊張。有分析指，供應鏈「兜兜轉轉」最後或重返中國，部分產業甚或加強中國在供應鏈中的角色。

外媒引述保銀投資管理（Pinpoint）首席經濟學家張智威表示，在疫情肆虐之前，三星、鴻海旗下富士康等大公司，因中美貿易戰而陸續將工廠搬出中國，往越南、印度建廠。惟近期越、印兩國疫情逐漸升溫，蘋果公司（Apple Inc.）主要供應商鴻海集團不得不關閉其位於兩國的工廠，加上國際航班停飛，跨國公司無法派遣員工前往兩國建新廠，意味供應鏈新廠建設恐將停擺好一陣子。

事實上，4月份印度新冠肺炎感染病例飆升至歷史新高，目前仍未有明顯緩解迹象，或拖累印度本季經濟出現萎縮。而越南北部也在疫情下暫時關閉4個工業園區，當中包括台灣鴻海的3個生產基地。

張氏認為，越南及印度兩國的疫情發展對中國出口增長有重要影響力。目前中國出口每月增長介乎20至40%之間，倘若越南和印度快速復工，企業將重心移到兩國，中國下半年出口就有可能放緩。相反，若越南與印度供應鏈停擺一段較長時間，中國的出口增長趨勢則有機會持續到明年。

亞洲多國疫情持續，香港交易所（00388）董事總經理及首席中國經濟學家巴曙松稱，疫情令世界更關注地緣政治風險、關稅以及對中國的依賴等問題。由於中國勞動力成本上升，一些製造業或遭淘汰，從而削弱中國在未來供應鏈中的作用。不過，中國仍可透過外國直接投資、貿易等與世界緊密聯繫，要真正「脫鈎」並非易事。

他續指，中國加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），又於去年表明會積極考慮加入《跨太平洋夥伴關係全面與進步協定》（CPTPP），相信未來區域合作將進一步加強。