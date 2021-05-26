東方日報B1：外資單日掃217億元A股破紀錄　深創板入牛市

中國連日發聲要遏制大宗商品價格「不合理上漲」，市場對通脹升溫的憂慮明顯有所緩解，加上人民幣匯率強勢，惹來巨額外資大舉入市！沉寂一輪的內地股市周二(25日)發威，滬深300指數全日飆升3.16%，創去年7月6日以來最大單日升幅，亦是自3月8日之後首次升穿100天移動平均線，滬深股市市值單日大漲1.83萬億元人民幣(下同)。

人民銀行周二開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量，逆回購規模連續60日維持不變之際，人民幣匯率飆升推動外資積極湧入A股掃貨，全日經滬、深股通淨買入217.23億元A股，單日掃貨額超越2019年11月26日的214.3億元，刷新歷史新高。滬深兩市成交亦因此急增至1.006萬億元，為2月底以來首度重越萬億元大關。

資金湧入下，A股3大指數高開高走，幾乎以全日最高位收市。滬綜指尾市曾升2.5%，高見3,584點，創2月25日以來盤中高位，全日升2.4%，收報3,581點。深成指及深圳創業板指數全日分別揚升2.34%及2.79%，收報14,846點及3,227點，分別創3月3日及2月19日以來收市新高，深創板自低位累漲接近24%，技術上進入牛市。

白酒及重磅金融股備受捧，各錄外資淨買入24.68億元及逾10億元的貴州茅台及五糧液全日股價更狂飆近6%，收報2,194.5元及323.03元。中信建投及中金公司股價皆觸及每日10%升幅上限漲停板，興業銀行及招商銀行亦雙雙漲逾6%。

A股步入調整期已近3個月，中金公司相信，調整已近尾聲，市場焦點將逐漸回歸經濟常態增長，料部分估值已調整較多、行業長期向好的成長板塊有望重回市場主線，推薦包括輕工家居及高端白酒等板塊，可望受惠出口需求、消費升級政策。然而，由經濟復甦和通脹預期帶動的周期性板塊升浪已「漸入尾聲」，近期政府多次表態管控大宗商品價格，後續政策不確定性增加，建議逐步減持相關板塊。

豐盛金融資產管理部董事黃國英認為，內地以行政手段干預大宗商品市場畢竟是擾亂市場的資源分配機制，壓抑原材料價格不排除會令企業日後於獲取原材料方遇上困難，中長線而言中港股票表現會不及其他市場，「咁當然炒股票講動能，短線全球市場仲有得行，我哋起碼會參與，議題能力係特別留意嘅地方」。

對於外資湧入A股令大市抽高，耀才證券研究部總監植耀輝表示，「北水」同日流入港股額度亦見增加，認為對港股的正面影響已部分反映，但港股是否見底則言之尚早，預計大市仍維持橫行格局。

黃國英亦不預期「北水」會重演1月初乘着A股強勢大舉南下的現象，原因是A股經歷幾個月的調整後，不乏值博的主題板槐。然而，港樓是另一回事，對內地富豪而言仍有吸引力，首先以現時國際局勢，吸引力大過歐美，而且本港制度跟內地尚有不同，也會令他們選擇將資金停泊在香港，「見過一啲舊年賺大錢嘅大陸基金經理都買咗啲幾貴嘅樓」。以新經濟股來港上市時的股東基礎較大，日後可望帶挈更多內地投資者賺錢，繼而投資本港較稀有的貴價物業。