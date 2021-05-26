美國20大城市樓價升幅逾15年最勁　白宮：令人擔憂！

美國標普/Case-Shiller樓價指數顯示，當地3月廿大城市樓價按年升13.2%，升幅大過預期的12.3%，並是2005年12月以來最勁，反映房屋需求強勁但供應緊張，不時引發爭奪戰。

數據也顯示，美國廿大城市中，以鳳凰城樓價升幅達20%最驚人，緊隨的聖地牙哥升幅達19.1%；西雅圖升18.3%。

美國聯邦住房金融管理局(FHFA)同日也公布，首季樓價指數按年升12.6%，是2020年第一季漲幅的兩倍以上，反映疫情對美國房市的影響。

美國白宮新聞秘書普薩基(Jen Psaki)表示，樓價升勢令人擔憂，這已經影響到民眾取得住房和買屋能力，認為有必要增加房屋供應，尤其是在一般大眾有能力負擔的市場。

美國樓價大漲，反映供、需都很吃緊。疫情讓美國愈來愈多人在家上班、對生活空間需求增加，然而疫情過後木材和人力等短缺，抑制房屋供應。這些通脹升溫的迹象已經威脅到美國的經濟復甦。

普薩基坦言，房屋是美國家庭重要的財富來源，樓價上漲讓他們成為受益者。但拜登政府並未透露將採取任何抑制房價升勢的政策，僅重申為翻修獨立屋的家庭提供新貸款。