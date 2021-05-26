美股反覆受挫　道指收跌81點

美國股市周二(25日)反覆下跌，道指收報34,312點，跌81點或0.24%；標指收報4,188點，跌8點或0.21%；納指收報13,657點，跌4點或0.03%。

聯儲局官員近期重申通脹壓力將是暫時性的，緩解了對通脹及美聯儲收緊貨幣政策的擔憂，美國國債孳息率周二下跌，基準的10年期美國國債孳息率降至1.55厘水平，跌近5個基點。

個股方面，旗下有Disney+的迪士尼計劃今年關閉100個國際電視訊道，未來重點放在串流市場，迪士尼收市升逾1%。

傳網購巨人亞馬遜最快日內公布以近90億美元(約702億港元)收購美高梅電影公司，拓展版圖至荷里活，亞馬遜股價全日升0.43%，收報3,259.05美元。其他大型科技股個別發展，蘋果公司收跌0.16%；Netflix收跌0.31%；Facebook收漲近1%。

Capital Markets首席股市策略師Lori Calvasina表示，科技股的基本面沒有任何問題，但認為該板塊是市場上超買的、估值過高的部分，而且其現在處在錯誤的宏觀背景之下。

數據方面，美國4月新屋銷售按月跌5.9%至以年率計86.3萬間，少過市場預期的97萬間，反映樓價上升和供應緊張的影響。

美國標普/Case-Shiller樓價指數顯示，當地3月廿大城市樓價按年升13.2%，升幅大過預期的12.3%，並是2005年12月以來最勁，反映房屋需求強勁但供應緊張，不時引發爭奪戰。