陳錦興：新能源板塊已調整　龍源電力或有機？

龍源電力第一季度收入92.03億人民幣，按年增加28.1%。純利25.52億元，增長28.2%。發電量17,377,553兆瓦時，按年增長26.91%，而風電發電量增23.5%，其他可再生能源發電量同比增149%。期內，裝機容量為24,830兆瓦，按年增長12%。整體上，季度業績平穩，料全年盈利可望達致較快的增長。

今年4月份，龍源電力完成發電量552.26萬兆瓦時，按年增長22.81%。其中，風電增長22.81%，火電增長18.16%，其他可再生能源發電量增長104.81%。而首4個月，集團累計完成發電量2,290.01萬兆瓦時，按年增長25.9%。此外，首季電價持平，有利其盈利表現。

過去五年，龍源電力以約11%的複合增長上升，今年增長速度有望加速，加上國策大力扶持及推動新能源的發展，有利龍源的自然增長及潛在併購，有利市場重估其價值。以現價計，預測市盈率約13倍，估值並不昂貴，建議11元吸納，向上阻力位為12.8元，止蝕可定於10元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)