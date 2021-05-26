陳樂怡：國壽估值吸引　向上阻力睇...

國內A股周二走勢轉強，單日成交金額超過1萬億元人民幣，北向資金淨買入，亦創下單日新高，金融股走勢突出。事實上，由於中央年初開始將國內貨幣政策率先正常化，中資股已率先調整。因此，A股估值相對吸引，吸引資金流入。證監會主席易會滿在中證協會員大會提出，證券行業高質量發展，刺激資金流入券商股。此外，A股上升，也有利於內險股。其中，內險股走勢頗為落後，市盈率普遍少於10倍，建議收集。

納指近日低位回升，本地科技股走勢轉強，其中，小米獲富時指數宣布重新納入，股價周二上升4.1%。而股王騰訊再度守穩250天平均線支持，周二股價上升4.2%。然而。中央透過反壟斷法，減低個別科企業阻礙創新，以及防止科企透過不公平的模式，獲取暴利，預計大型龍頭科技股盈利將放緩。估計騰訊亦不例外，短期股價或以幅度上落為主，股價暫難有太大突破。

受惠於美匯走勢持續偏弱，以及國內A股突破阻力，港股周二走勢亦有所改善，恒指升破50天平均線阻力。港股通淨流入亦有所改善，有利港股氣氛。國內金融股周二出現突破，預期短線仍可持續，其中，券商及內險龍頭為優先選擇。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)