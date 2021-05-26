陳樂怡：國壽估值吸引 向上阻力睇...
2021年05月26日 07:30
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納指偏穩，引發香港科技股周二(25日)反彈，支持恒指高開，並突破50天平均線的阻力位。恒指收高499點，報28,911點。大市成交金額1,679億元。科技股表現理想，其中小米(001810)將獲重新納入富時指數，其股價升4.1％。騰訊(00700)股價亦升4.2％至610港元。資金亦流入內地券商股，中金(03908)升10.9%，至22.90港元。
國內A股周二走勢轉強，單日成交金額超過1萬億元人民幣，北向資金淨買入，亦創下單日新高，金融股走勢突出。事實上，由於中央年初開始將國內貨幣政策率先正常化，中資股已率先調整。因此，A股估值相對吸引，吸引資金流入。證監會主席易會滿在中證協會員大會提出，證券行業高質量發展，刺激資金流入券商股。此外，A股上升，也有利於內險股。其中，內險股走勢頗為落後，市盈率普遍少於10倍，建議收集。
納指近日低位回升，本地科技股走勢轉強，其中，小米獲富時指數宣布重新納入，股價周二上升4.1%。而股王騰訊再度守穩250天平均線支持，周二股價上升4.2%。然而。中央透過反壟斷法，減低個別科企業阻礙創新，以及防止科企透過不公平的模式，獲取暴利，預計大型龍頭科技股盈利將放緩。估計騰訊亦不例外，短期股價或以幅度上落為主，股價暫難有太大突破。
受惠於美匯走勢持續偏弱，以及國內A股突破阻力，港股周二走勢亦有所改善，恒指升破50天平均線阻力。港股通淨流入亦有所改善，有利港股氣氛。國內金融股周二出現突破，預期短線仍可持續，其中，券商及內險龍頭為優先選擇。
由於國內壽險行業正進入轉型期，內險企業包括中國人壽(02628)業務增長均放緩。國壽剛公布的2021年首季業績，雖然受惠於投資收益增加，推動盈利按年上升67%。但由於2020年同期基數較高，2021年首季新業務價值按年下跌13%。展望未來，由於基數的改變，國壽下半年新業務價值跌幅將收窄。另一方面，近日A股上升，亦有利國壽的投資收益。國壽現價預期市盈率7倍，估值吸引。向上阻力位為18元，向下支持位為15元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)