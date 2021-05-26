道指跌81點　金價重上1900美元

●美匯指數跌至89.63；港匯企7.7625；離岸人民幣(CNH)兌美元見6.4103；美元兌日圓處108.8；歐元報1.2249；英鎊弱見1.4143。金價高見1,900美元。布油企68.44美元，紐油報65.91美元。比特幣於3.82萬美元水平上落。道指期貨上升。

●美國4月新屋銷售按月跌5.9%至以年率計86.3萬間，少過市場預期的97萬間，反映樓價上升和供應緊張的影響。

●美國標普/Case-Shiller樓價指數顯示，當地3月廿大城市樓價按年升13.2%，升幅大過預期的12.3%，並是2005年12月以來最勁，反映房屋需求強勁但供應緊張，不時引發爭奪戰。

●美國白宮新聞秘書普薩基(Jen Psaki)表示，拜登政府討論基建法案期間，在取得兩黨支持上的進展正面。

●外媒報道，美國華盛頓特區司法部長Karl Racine表示，正以違反反壟斷法為由，起訴美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)。

●港股ADR指數收報28,880點，跌29點或0.1%。

●即月恒生指數夜期收報28,910點，升16點，低水1點，成交17,249張。

●紐約7月期油收報每桶66.07美元，升2美仙或0.03%；布蘭特7月期油收報每桶68.65美元，升19美仙或0.28%。

●紐約6月期金收報每安士1,898美元，升13.5美元或0.7%，創自1月7日以來收市新高。

●外媒引述知情人士說，歐洲各國政府對七大工業國集團(G7)稅收協議的前景感到更為樂觀。

●微軟(Microsoft)行政總裁Satya Nadella表示，微軟的Windows作業系統即將推出過去十年來最重要的更新，旨在為開發人員和創作者帶來經濟機遇。