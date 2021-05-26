當「五窮」遇上「血月」　港股是吉還是凶？

好不容易，捱到「五窮月」最後一個禮拜，港股眨眼重上接近兩萬九點關，表面上睇都唔算太差，實際上除非大家唔係手持科技股，否則應該唔少人都成手蟹貨等緊位走。

話說「血月」，香港周三(26日)晚(時值農曆四月十五)可以睇到「月全食」，此天文現象又稱為「血月」。古代人將日全食或月全食視為大凶之象，但如今以「穿梭機時代」來形容也不夠快，「量子時代」資訊科技速度快到冇影，科技日新月異，對於呢啲天文現象，社會不再感到恐懼，更有不少人會特別去睇這鮮見的天文現象。

不過，翻查資料，2010年以來，香港可見到的月全食，當年甚至之後一年都不乏股市持續急挫之例(見附表)。具體是在2011年6月及12月，恒指由2011年4月高位24,468點，跌至同年低位16,170點；2014年10月，恒指由2014年9月高位25,362點，跌至同年12月低位22,529點；2015年4月，恒指由2015年4月高位28,588點，跌至同年9月低位20,368點，2016年2月更曾低見18,278點；2018年1月及7月，恒指由2018年1月高位33,484點，跌至同年10月低位24,540點，2020年3月更曾低見21,139點。

咁到底今次香港見到「血月」，到底對港股而言，是凶兆定吉兆？筆者都冇水晶球，但驟眼睇若然5月底班大戶托高個市轉倉結算，則6月市況不能掉以輕心。若然手持太重貨，又不太安心，可以趁反彈浪減減磅，耐心等候「六絕月」有冇平貨執！

東網產經專欄作者 帥哥