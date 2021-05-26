王昕媛：股市回暖　短炒可以買甚麼？

近期多數資產出現回調，比特幣、大宗商品價格回落明顯。5月初以來明顯漲價的大宗商品在上周出現明顯回落，大宗商品價格已經基本回到了5月初的水平。特別是在近期「國常會」連續兩周喊話大宗商品的背景下，國內定價的黑色金屬和煤炭類跌幅明顯。同時，海外方面，比特幣的帶貨大哥Elon Musk公開暗示拋售比特幣，帶來比特幣價格5月以來大幅下跌，至今5月跌幅已達到38%。我們認為，近期大宗價格、虛擬貨幣的價格深度回落背景下，相對而言，股市的擔憂有所下降，最新5月25日，A股成交在3個月後首次重回萬億成交額，貴州茅台重上2,200元人民幣關口，預計短期小行情重啟。

那麼這波行情要買什麼？我們認為有2條大主線，第一，由於石油、煤炭等商品價格的短期回落，中游製造業短期成本壓力下降，能順延價格至下游中游製造業，可以看高一線，比如：汽車、家電，機械製造等。其中，汽車又有多重邏輯。因為前期汽車芯片短缺，近期虛擬貨幣大跌，遏制挖礦需求，緩解對整體晶片需求，緩解汽車晶片壓力，利好汽車製造回升。

第二，目前的國內經濟最重要的特點是，「扣除豬肉都是通脹」，這個是前所未見的。因為豬周期和整體經濟周期的錯配，導致最新4月份CPI僅為0.9%，而PPI是6.8%。所以，現在的PPI是失真數據，未來PPI有上行壓力。同時，中國國內還面臨海外的輸入性通脹壓力，所以是「二重通脹」。目前美國PCE是3%，疫苗帶動的經濟復甦下，未來幾個月上行至4%+是大概率事件。所以，未來CPI上升之下，國內短端利率上升難免(1/3年期)，因此，利好保險、銀行。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)