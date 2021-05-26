捱過疫情卻難頂通脹！廣東省爆關廠及減薪潮

全球第二大經濟體中國陷通脹危機，報道指出，由於原材料價格癲升，中國南部製造中心掀起關廠與暫時停產潮，部分勞工面臨減薪危機！

廣東省所有產業鏈內──從生產鋼鑄件到家用電器的中、小型企業悲嘆，今年可能較去年更難存活，主要由於許多海外客戶通常給印度與東南亞國家的訂單轉向中國，但該些國家目前新冠肺炎疫情嚴重。

隨着疫情重創全球各地供應鏈，部分中國製造業者指出，採購原材料的成本變得太過高昂。廣東最大的一家鐵鋼鑄件公司現代鑄造上周便向客戶發聲明指，鑄造材料的成本已遠超過公司毛利，並已達到再也無法承擔任何損失的程度，又因為缺乏原材料，無法為收到的訂單製造產品。

在廣東江門市同一工業區，一家規模較小的鑄造廠江新鑄造廠也別無選擇只能減產。該公司產品經理霍氏表示，有時公司一周上班僅4天，然後休息3天，因為最近幾周廢鋼價格暴升至每公噸4,500元人民幣(下同)。

霍續指，5月3日廢鋼價格飆漲700元後，接下來幾天，每公噸廢鋼以數百元的價格飆升，意味公司製造愈多，損失就會愈多，公司每生產1噸便虧損1,500元。至於工廠的勞工亦苦不堪言，由於毋須輪班，他們的薪金也下滑至只有3,000元水平。