北美半導體設備4月出貨額按年增近50%　續創新高

國際半導體產業協會(SEMI)公布北美半導體設備出貨報告，4月份設備製造商出貨金額達34.1億美元，按月增4.1%，按年則大增49.5%，且為連續4個月創歷史新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸稱，新冠肺炎疫情將有助半導體設備投資金額大幅增加。4月北美半導體設備製造商出貨金額連升4月並創歷史新高，以及連續5個月維持增長的紀錄。隨着半導體行業積極回應各種終端應用市場不斷提升的需求，設備出貨量將繼續呈現穩定成長。

半導體產能持續供不應求，包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等已啟動擴產計劃，SEMI預期，今、明兩年全球半導體廠投資規模將創新高，資本支出概念股營運暢旺。其中被看高一線的包括：極紫外光光罩盒(EUV Pod)供應商家登、EUV設備模組代工及廠務工程業者帆宣、封裝及濕製程相關設備廠弘塑、蝕刻及薄膜設備代工廠京鼎、廠務工程業者漢唐，以及信紘科。

另外，隨着台積電、英特爾及三星等半導體大廠陸續宣布，提高今年資本支出並擴建新晶圓廠，業界預期半導體設備強勁銷售動能將延續到年底。