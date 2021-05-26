疫下消費趨電子化　調查：43%港客冀以自助服務解困

體驗管理(XM)供應商Qualtrics發表《亞太區2021年消費者趨勢》報告，針對香港556位消費者進行研究，發現香港的消費者已經適應以電子為先的全新格局，電子渠道取得的品牌互動體驗將直接影響購物決定。在疫情後的市場中競爭，企業必須持續改變並適應日益改變的消費者期望。

研究指出，約76%香港消費者對品牌互動體驗感到滿意，滿意度在全球排名第二，高於全球的平均水平10%。消費者對醫療診所和百貨公司的滿意度最高，分別為80%和77%；其次是包裹遞送和串流媒體服務及日常用品店，全部均為75%。

消費者走向電子化時代，疫情期間大部分活動都在電子渠道上進行。研究提到，消費者過去一直沿用消費行為和電子化時代下所轉化消費行為之間，將會有明顯區別。交易和自助服務，包括網上零售和購買日常用品、送餐服務、網上銀行、聯絡客戶支援、網上教育和串流媒體內容等的參與度預計將有所提高。消費者另表示，希望能夠繼續在網上獲取醫療建議。研究又顯示，受訪者打算繼續在網上參加健身課程或宗教活動，並與朋友和家人見面。

研究又發現，客戶服務質素是重要的品牌差異元素，24%消費者表示他們更願意在提供好待遇的公司購物，只有16%消費者認為優惠價格是吸引因素。消費者期望在不同平台上都能獲得卓越的體驗，企業需要投資在優質的客戶服務，並滿足客戶的需求(不論是網上、面對面或介於兩者之間)，43%消費者希望透過自助服務系統解決支援問題，當中有27%消費者希望透過電話解決問題、19%選擇面對面、11%選擇網上聊天。

Qualtrics東南亞客戶體驗方案兼策略主管Harish Agarwal表示，留意到全球各地，尤其是亞洲，客戶的喜好和期望正在迅速改變。如果企業要適應這種新環境並蓬勃發展，需要了解這些變化行為背後的「方式」和「原因」，然後利用這些見解積極為客戶設計並持續改善離線和在線體驗。

Qualtrics體驗管理研究所主管Bruce Temkin表示，研究顯示現時消費者已經適應以電子為先的全新格局，他們透過電子渠道取得的品牌互動體驗將直接影響他們的購物決定。如要取得成功，公司需要為未來做好準備，而並不是重建過去。