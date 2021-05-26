科法斯：內地行業復甦不均　企業違約破產勢續增

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發表《2021年中國企業支付調查報告》，中國企業為了應對新冠肺炎疫情，採取了加強信用管理措施，去年出現逾期付款的公司按年減少。不過，由於預計今年這類措施強度將會減少，2021年將會出現更多債券違約和企業破產，其中在去年因疫情積累了較高現金流風險的行業尤為如此。

一個國家經濟增長率高，延期付款的現象應該愈少。但科法斯的報告顯示，由於各個行業的復甦速度並不均衡，2020年付款期限平均縮短至75天，減少了11天，此外大多數行業信用期限也在縮短。不過，調查顯示某些行業的信用風險不斷增加，未來數月需要密切觀察。在建築和能源行業，2020年超長期逾期的付款額(超過180天)佔全年營業額10%以上的公司比例達到6成以上，相對此前翻了一番，暗示現金流風險加劇。此外內地債券違約率也在不斷上升，建築和房地產行業尤為如此。

另一方面，2020年受訪企業中有57%逾期付款，按年下降9個百分點。為減輕疫情對商業活動的影響，政府採取了強有力政策應對措施，其中包括減免稅收、貸款擔保和免除貸款利息。科法斯調查的13個行業中，有11個行業的企業表示，儘管經營環境艱難，但逾期付款的情況有所減少。其中，木材、製藥、運輸和資訊通信技術行業報告降幅最大。零售業逾期付款與上年持平，建築業逾期付款增加。很多企業的客戶陷入財務困境，因此造成逾期。一來企業面臨激烈競爭，二來融資管道匱乏，很多行業可能也無法得到政府支持。

中國去年經濟增速為2.3%，為全球主要經濟體中唯一實現正增長的國家，調查顯示今年首季經濟也穩步增長，企業對經濟形勢總體上持樂觀態度。超過70%的受訪企業認為今年經濟增長將會恢復，較2020年的44%的受訪企業大幅上升。此外更多的公司預計未來12個月的銷售額和現金流會增加。62%的企業預計不到一年內他們的業務便可恢復至疫情前的水準，還有近1/4估計一到兩年便可恢復。很多受訪者都提到價格上漲的影響，其中近2/3人表示，由於政府採取的公共衛生措施擾亂了全球供應鏈，疫情導致商品價格上漲。

科法斯則預計，2021年中國國內生產總值(GDP)增速將加快至7.5%，達到自2013年以來的最快增速。