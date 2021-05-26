【高盛推介】港交所突破3周高位 資金兩邊部署
2021年05月26日 11:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：早前香港交易所在440至至460港元間上落，周二(25日)則發力反彈突破470元水平之上，收市升約5.4%，周三(26日)早段繼續上升，高開約1.6%後曾升見490元，突破3周高位。
有報道指京東物流最終錄得約137.3萬份認購申請，凍結資金5,731億元，公開超額認購約715倍。市場亦繼續憧憬更多中概股回流並在港上市，港交所股價獲支持。
觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊均有部署。當中認購證於上周五及本周一(21及24日)共錄得約350萬元資金流入後，周二資金轉向沽出獲利。認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約370萬元。
牛熊證方面，則見周二流入牛證的資金集中在430至435元收回區域的產品外，445元以上收回價的貼牛亦見獲資金留意。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約2個月，屬高槓桿的低街貨港交所購證(26951)。價外選擇可留意屬中期的低街貨港交所購證(22106)。牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的港交所牛證(65257)。
港交所購證26951，行使價500.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿11.7倍，貼價、高槓桿、低街貨。
港交所購證22106，行使價529.38元，2021年9月24日到期，實際槓桿8.9倍，價外、中期、低街貨。
港交所牛證65257，收回價450元，行使價448元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
港交所沽證26221，行使價438.68元，2021年7月13日到期，實際槓桿15.4倍，高槓桿、低街貨。
港交所沽證11129，行使價399.8元，2021年9月21日到期，實際槓桿10.7倍，價外、中期、低街貨。
港交所熊證50213，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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