【高盛推介】港交所突破3周高位　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：早前香港交易所在440至至460港元間上落，周二(25日)則發力反彈突破470元水平之上，收市升約5.4%，周三(26日)早段繼續上升，高開約1.6%後曾升見490元，突破3周高位。

有報道指京東物流最終錄得約137.3萬份認購申請，凍結資金5,731億元，公開超額認購約715倍。市場亦繼續憧憬更多中概股回流並在港上市，港交所股價獲支持。

觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊均有部署。當中認購證於上周五及本周一(21及24日)共錄得約350萬元資金流入後，周二資金轉向沽出獲利。認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約370萬元。

牛熊證方面，則見周二流入牛證的資金集中在430至435元收回區域的產品外，445元以上收回價的貼牛亦見獲資金留意。

港交所購證26951，行使價500.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿11.7倍，貼價、高槓桿、低街貨。

港交所購證22106，行使價529.38元，2021年9月24日到期，實際槓桿8.9倍，價外、中期、低街貨。

港交所牛證65257，收回價450元，行使價448元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

港交所沽證26221，行使價438.68元，2021年7月13日到期，實際槓桿15.4倍，高槓桿、低街貨。

港交所沽證11129，行使價399.8元，2021年9月21日到期，實際槓桿10.7倍，價外、中期、低街貨。

港交所熊證50213，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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