【瑞通推介】恒指升穿兩萬九　投資者開重磅成分股好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續關注通脹前景，道指隔晚收報34,312點，跌81點或0.2%。

恒指周二(25日)收報28,910點，升498點或1.8%，一舉升穿20天、50天和100天線。周三(26日)早段升近200點，重返29,100點附近。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3.1億元，反映投資者認為港股急升過後將作調整。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

騰訊控股周二領漲大市，收市企610元，升4.2%，重越10天和20天平均線。周二有接近32億元北水淨買入騰訊，是最多北水淨流入港股。騰訊周三早段曾升逾2%至624.5元，其後維持約1%升幅，暫錄3連升。輪證資金流方面，其好倉周二有超過9,300萬元淨流出，淡倉同日則有逾2,500萬元淨流入。

香港交易所上日在成交增加下收升5.4%，報474.6元。港交所主席史美倫料集團下半年業務發展勢頭依然強勁。行政總裁歐冠昇表示，隨着國內經濟持續增長及開放，會為港交所未來發展提供機遇。另外，北向資金周二淨買入逾217億元，創歷來新高。港交所周三早段再升逾2%，高見490元。周二有約8.8億元北水淨買入港交所。輪證資金流方面，逾630萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾350萬元淨流入。

滬深兩市外資流入昨刷新歷史新高，A股顯著向好，帶動中資金融股升勢。

工商銀行旗下工銀理財與高盛資產管理合作，籌建中外合資理財公司，獲得中國銀保監會批准。工行以全日高位5.02元收市，升1.4%，收復10天線。周三早段繼續靠穩，升抵5.09元。周二有逾150萬元淨流入其好倉。

中國人壽上日以近全日高位16.46元收市，漲2.7%，突破100天平均線並創兩個月高。周三早段靠穩，曾觸16.6元之上。周二分別有逾700萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

快手首季虧損擴大兼直播收入放緩，績後遭多間大行削目標價，股價周二急挫至205元創上市新低，收報205.6元，跌11.5%。周三早段跌勢未止，一度失守200元關，跌幅逾3%。周二有逾2,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近590萬元淨流出。

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