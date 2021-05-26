【高盛推介】美團急升創兩周高　北水重新部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(25日)反彈，收市升約2.1%，周三(26日)早段繼續上升，高開約0.2%後升幅擴大，高見290港元，突破兩周高位。

美團將於周五(28日)公布今年首季業績，但由近年大力拓展包括社區團購的業務，令短期盈利能力受壓。市場預期非國際財務報告準則虧損料介乎31.08億至53.81億元人民幣。各券商普遍給予看好評級，目標價最高545元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五及本周一(21及24日)共錄得約670萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。而認沽證則於昨日獲資金轉向流入，有約300萬元。牛熊證方面，則見周二流入牛證的資金集中在260至265元，及245至250元收回區域的產品。而周二流入熊證的資金則分布在285至305元的各收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見周二北水重新買入美團，錄得約5億元資金淨買入。

美團購證21395，行使價302.08元，2021年7月27日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、高槓桿。

美團牛證65266，收回價276.79元，行使價273.79元，換股比率100，槓桿比率20.7倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

美團牛證65264，收回價265元，行使價262元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，新上市近牛。

美團沽證21953，行使價252.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。

美團沽證23248，行使價269.8元，2021年8月27日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、中期。

美團熊證65275，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率16.1倍，新上市近熊。

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