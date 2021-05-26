日本少子化日趨嚴重　今年出生恐跌破80萬創二戰後新低

日本是全球受少子化衝擊最嚴重的國家之一，而新冠肺炎疫情更加速了日本少子化速度。研究顯示，今年日本的出生人數可能會低於80萬人，是二戰後首見，比2017年時的預測早了約10年發生。

日媒報道，受疫情影響，避免生產和推遲結婚的狀況常態化。根據日本厚生勞動省統計，包含外國人在內的今年1至3月出生人數，只有19.2977萬人，按年減9.2%，這讓2020年度(2020年4月至2021年3月)的出生人數來到85.3214萬人，按年大減4.7%。

由於疫情對於孕婦和小孩的影響不明朗，加上生產時也無法陪同，避免懷孕的人增加。報道指日本有不結婚就不生小孩的狀況，推遲結婚也令新生嬰兒大減，加速少子化。

在懷孕11周後的懷孕申報數被認為是生產的指標之一，因為7至8個月後就會成為出生人數，但2020年8至10月的懷孕申報數只有21.5417萬件，按年減4.6%，加上今年4月以後日本出生人數似乎也持續減少，以此推斷，日本今年的出生人數可能會低於80萬人。

報道引述日本國立社會保障和人口問題研究所2017年推算，僅含日本人的2021年出生人數為86.9萬人，若今年低於80萬，將是提早約10年發生；另第一生命經濟研究所的主任經濟學家星野卓亦估算，今年日本出生人數將降至76.9萬人。