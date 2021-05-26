雨過天青？比特幣重上40000美元關…

比特幣(Bitcoin)周三(26日)重上40,000美元關，最新報40,170.7美元，升1,240.9美元或3.19%。

比特幣自今年3月中升穿60,000美元後，包括特斯拉政策改變、中國內地宣布打壓等事件陸續發生，打擊比特幣表現，數周動盪，期間一度跌穿30,000美元關，令許多投資者夢碎。然而，如今比特幣已止跌，周三(26日)更重上40,000美元關。

外媒引述高盛全球數位資產負責人Mathew McDermott早前正式宣布，將比特幣視為一種新的可投資資產類別，種種迹象顯示 比特幣的發展依舊大有可為。不過，他指比特幣最大風險依舊在於其波動性，經常會因為某些突發事件而受到巨大影響，並指出全球各地對於虛擬貨幣領域的監管差異亦是造成價格漲跌的原因之一，此現象同樣會對虛擬貨幣發展造成阻礙。