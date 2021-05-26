李偉傑：阿里健康扭虧為盈　築底迎新升浪

阿里健康是內地領先的互聯網健康服務平台，營運前景良好，從剛公布的2021財年業績可見，受惠於集團以醫藥自營業務專注於藥品銷售及服務，並以電商平台商家豐富醫藥健康品供給的策略，「天貓好藥」已經成為中國規模最大的醫藥電商平台。同時，阿里健康也成為藥品銷售金額最大的線上藥品零售商。期內天貓醫藥平台醫療健康相關類目商品交易總額(GMV)為1,232億元，同比增長47.5%，阿里健康醫藥自營業務收入達到132億元，其中以「阿里健康」品牌營運的自營藥房藥品收入佔比達到64.8%。

截至2021年3月31日，天貓醫藥平台的年度活躍消費者已超過2.8億，按年增長9,000萬人。支付寶醫療健康頻道年度活躍用戶數超過5.2億。服務商家超過2.3萬個，同比增加8,000個，向消費者提供超過3,300萬個商品SKUs(藥品庫存單位)。集團在自營業務與上百家知名藥企形成深度合作，於年初阿里健康宣布聯合全球百強知名藥企組建「天貓好藥聯盟」，與Sanofi(賽諾菲)、Bayer(拜耳)、UCB(時比)、白雲山、植恩、同仁堂等全球知名藥企相繼達成戰略合作，為有源頭保障的藥品頁面打上「天貓好藥」的標識，通過專業的數碼化營銷能力幫助藥企觸達目標市場。

此外，阿里健康進一步拓展互聯網+醫療健康服務領域，致力於打造「醫鹿APP+ 支付寶醫療健康頻道」的線上平台與包括疫苗、體檢、核酸檢測、護理等本地醫療健康服務相結合的線上線下一體化醫療健康服務體系，持續為來自淘寶、天貓、支付寶、醫鹿APP、夸克搜索等終端使用者提供多方面、多層次、專業便捷的醫療健康服務。報告期內，日均在線問診服務量已超18萬次，支付寶醫療健康頻道年度活躍用戶數超過5.2億。

截至2021年3月31日，醫鹿APP活躍用戶數量已於上線半年內達致穩超百萬的水平。通過醫鹿APP和阿里健康大藥房、天貓醫藥館、支付寶醫療健康頻道等多個服務端口，輕症用戶可以獲得方便快捷的搜、看、問、診、購的醫療解決方案，重症用戶可以通過平台完成線上搜索、醫學內容查看、問診諮詢掛號預約，以及線下就醫、名醫問診、康復治療等完整的就醫鏈路閉環。期內集團簽約提供線上健康諮詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計近60,000人，同比增加近18,000人，醫生團隊繼續快速擴大，規模效率進一步擴大。

在應對日益增強的互聯網醫療需求，集團不斷拓展醫藥商城類目，採用安全用藥AI系統及透明實驗室工程，委託出具國家質檢報告的保障產品質控。此外亦積極擴展覆蓋城市，提升物流效率，自營藥品次日達配送服務單量佔比由去年同期34.9%提升至 50.1%，亦包含通過DTP冷鏈等模式為患者解決藥品可及性等問題。

在業績表現明顯改善，以及受惠醫藥平台受消費者歡迎，相信集團可長線受惠在結構性消費轉型帶來商機，加上股價早前受科技股板調整在低位橫行整固，相信業績表現理想可刺激股價帶來新升浪，可在現價至20元水平吸納，短線阻力位可放在25元，中線有望挑戰28元以上。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)