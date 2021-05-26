礦商寧派息不願擴產　「科技金屬」短缺情況恐惡化

新冠肺炎疫情緩和，刺激全球經濟復甦，亦帶動大宗商品價格飆升，礦商從中獲利不菲。然而，許多礦商寧願將利潤用作派息，也不投資開發新項目，市場憂慮個別近年需求強勁的金屬，未來可能出現短缺。

外媒報道，在電池、電動車及風力發電機製造商需求不斷增加的情況下，鈷、銅及鋰等所謂的科技金屬，將面臨特別大的供給缺口。供應緊張除了拉高價格，可能也會拖慢各國減少碳排放的計劃。

國際能源總署(IEA)表示，為實現2015年巴黎氣候協定目標，2040年綠色能源所需的關鍵金屬供應必須增至目前的4倍。2030年現有礦山和開發中項目的預期供應，只能滿足鋰及鈷需求的一半，該兩種金屬都是電動車和電池的關鍵金屬。

英美資源財務總監Stephen Pearce表示，集團開始看到關鍵金屬，如銅及鉑族金屬出現供給緊縮，原因相關礦商幾乎沒有新的供應可以填補缺口。他指出，礦商必須不斷進行投資，以維持資源儲備，原因要一個新礦場，要耗時多年才能投產。

華爾街大行高盛也預測，2030年全球對銅的總需求將增長40%，其中來自綠色能源領域的需求將大增9倍，使銅供應短缺擴至820萬噸。與此同時，礦商未有因應需求短缺而加快投資開發礦源，有分析師估計，今年幾大多元化礦商的資本支出將下降6%，銅礦產業的資本支出更減少10%。

儘管有礦商已經在某些領域進行投資，特別是鐵礦石市場。不過，多數礦商仍不忘將利潤用作發放股息。據Liberum數據，去年全球45家大型礦商資本支出增長了30%，達到750億美元，同時派發現金股息增長近1倍，達到661億美元。Liberum表示，這樣的資本開支較2012年大宗商品牛市結束時減少了1/3，而派股卻增加了1.25倍。

CQS New City基金經理Robert Crayfourd表示，投資者對上一個原材料熊市仍然歷歷在目，當時便是因為新產能引發供應過剩，原材料價格崩跌，這使礦業投資者更為謹慎。即使銅價在過去一年價格有所回升，但礦商並未投資開發新礦場。巴瑞克黃金行政總裁Mark Bristow指出，投資者對股息的要求很高，因此業界寧願維持現狀。

分析員預計，若大宗商品價格保持上漲，礦商仍會提高新開發項目的投資意願，但由於新礦山通常需要10至15年的開發，恐怕會影響各國政府減少碳排放的計劃，亦是窒礙礦商開發新礦山的阻力之一。