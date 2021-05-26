按揭成關鍵　新白居二每呎7630元高價搶竹園北邨單位

新一批4,500個新白居二陸續取得購買證，立即「飛撲」入市，有同類買家以高價搶盤。富誠地產林栢榮表示，黃大仙公屋竹園北邨橡園樓高層10室，實用面積443方呎，5月初於未補價第二市場放盤，叫價350萬港元。白居二客周二(25日)已經參觀單位，周三(26日)早上取得購買證，即以338萬元購入，呎價約7,630元。呎價料屬項目2019年中後新高。

據了解，原業主2017年才透過租置計劃以約56萬元購入，持貨約4年帳面賺282萬元，單位升值約5倍。由於公屋單位的房委會擔保期，是以樓契首次轉讓日期計算，上址仍有機會承做最多9成樓按及最長還款期入市。

● 天水圍居屋三房單位成交呎價6431元

新一批白居二搶閘入市個案不止於此。祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天富苑K座低層5室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價468萬港元放售。上周取得批准信的白居二中籤者，過去周末兩日(22及23日)已到區內睇樓，周三(26日)取得購買證，遂即以418萬元購入，較原先開價累減50萬元，呎價約6,431元。