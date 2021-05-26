金融才俊跳槽加密資產公司　股票獎勵成誘因

數碼資產價值急漲，成一眾金融才俊食「大茶飯」的新樂園。包括華爾街大行高盛、全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)都有高層主管跳槽至加密產業的消息。

外媒報道，近期有不少傳統金融業高層主管離職，轉為投身加密貨幣公司，包括Coinbase宣布已聘請高盛一名高層遊說人士，橋水基金的財務總監戴爾比則轉到加密金融服務公司紐約數碼投資集團(NYDIG)工作。

此外，加密貨幣交易所FTX本月聘請華爾街券商Citadel的前高級技術主管Brett Harrison擔任美國事業總裁。其職業生涯的多數時間都投入為另一間券商Jane Street開發演算交易系統。

根據人力資源界的說法，金融人才轉往加密貨幣領域的步伐已經加快，原因是數碼資產活動激增。從高層主管到應屆畢業生轉向投入加密產業，與2017年加貨幣密熱潮期間，交易員和銀行業人士轉投加密領域的情況類似。

有加密貨幣投資業界人士透露，現在每周都會收到幾封具有傳統金融背景的求職人士電郵。一些大型加密公司會提供資深求職者股票和規模較小的現金薪酬方案，一些企業則提供加密貨幣或代幣作為額外薪酬。而加密貨幣公司吸引人才的普遍方式是提供股票。即使用比特幣支付部分薪金，將不會是最終的寶藏。對於頂尖人才來說，重要的是在早期已取得相關公司的股票。