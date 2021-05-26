金價高見1910美元 道期向好
2021年05月26日 16:17
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美匯指數報89.72；港匯見7.7625；離岸人民幣(CNH)報6.3853；美元兌日圓報108.84；歐元企1.2242，英鎊處1.4139。金價高見1,910美元。布油報68.93美元，紐油報66.19美元。比特幣升逾6%，重上40,000美元關。道指期貨77點。
●港股企穩兩萬九關，恒生指數收報29,166點，升255點或0.88%。國企指數收報10,855點，升62點或0.58%；科技指數收報8,072點，升68點或0.85%，主板成交1,642億港元。比亞迪電子炒高11.7%。https://bit.ly/34hL3Rp
-傳新股京東物流一手中籤率僅8%。
●滬綜指收升12點，外資淨買入逾91億人民幣。https://bit.ly/3usTMuY
●日本少子化日趨嚴重，今年出生恐跌破80萬創二戰後新低。
●全球15大半導體廠首季營收平均年增21%，台積電增長超三星。
●新西蘭央行維持利率不變。
●英國擬收緊規定，嚴防構成國安風險的上市活動。
●科法斯：內地行業復甦不均，企業違約破產勢續增。
●新加坡承諾全面解除日本食品進口管制。
●IMF警告全球復甦不均衡，危及已發展國家及投資者信心。
●社科院專家警告：內地居民債務升勢如美國次按爆發前翻版…
●人民幣再創近3年高，中金料再升空間有限。
●疫下消費趨電子化，調查：43%港客冀以自助服務解困。
●虛銀天星銀行正籌備中小企貸款服務。
●滙豐及恒生齊down機，市民轉帳出問題。
●按揭成關鍵，新白居二每呎7630元高價搶竹園北邨單位。
●國壽擬斥174億人幣認購廣發銀行增發股份。