TVB樂見電視圈新氣象　稱內地為增長最多業務

據了解，該組織在facebook的帳戶已被停用，但從資料所見，該組織提出多項質疑，其中指公司在中國內地的業務跑輸。許則引用年報數字解釋，公司於內地業務收入，由2015年的2.71億元，增至去年的8.3億元，增幅達3倍，是公司增長最多的業務。

另外，該組織又指，黎瑞剛自2015年入主TVB後，公司的多項新投資均蝕。許則以Imagine Tiger Television(ITT)為例，指該投資由公司和美國的Imagine合資成立，後者由荷里活導演Ron Howard和Brian Grazer創立，著名作品包括《有你終生美麗》(A Beautiful Mind)等。公司與Imagine合拍美劇感到有信心，現正洽談新作《致命女人 第二季》(Why Women Kill Season 2)，並計劃港美同步上映。

該組織成員甘先生對《東網》表示，自己由30多元已開始購入TVB的股份作投資，惟近年公司股價表現令人失望，派息亦愈來愈少，去年更從儲備之中提取資金派息。他又質疑公司為何放棄台灣的市場而導致收入減少，冀大股東黎瑞剛能將公司私有化。

至於近期本港另一免費電視台Viu的節目獲得很多好評，許濤表示，樂見電視行業近日的新氣象，冀行業繼續照顧社會各年齡層的需要，特別是年輕人，公司亦會製作節目迎合他們的需要。其中在今年初已加強綜藝團隊，包括誠邀曾志偉和王祖藍回歸，並作出不同節目嘗試包括製作清談或選秀節目等。例如《尋人記》的收視逾20點，又如《聲夢傳奇》在社會上亦見回響。

對於由政府出資購入今年奧運的播映權，許表示，公司會以5條免費頻道播放500小時的澳運節目。旗下網絡平台myTV SUPER則會播放1,000小時節目。