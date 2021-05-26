久康國際因長時間停牌　遭聯交所取消上市地位

該公司的股份自2018年7月3日起暫停買賣，直至現在，並未能於2020年1月31日或之前，證明其遵守《上市規則》第13.24條的規定而復牌。於2020年3月20日，上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

於2020年3月25日，該公司尋求由上市覆核委員會覆核上市委員會的裁決。於2020年12月10日，上市覆核委員會維持原判。於2020年12月31日，該公司宣布其決定向香港高等法院，尋求司法覆核許可申請，之後於2021年5月10日撤銷司法覆核申請。

警方商業罪案調查科於去年11月，在全港多個地點拘捕4男3女，年齡介乎31至62歲，涉嫌「串謀偽造帳目」。被捕人士包括已於久康國際的前管理層及其商業夥伴，各人涉嫌串謀偽造多宗虛假交易，以誇大其公司於2016年財政年度及2017年財政年度的營業額，涉款共約為118.8億港元。