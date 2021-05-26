大額成交湧現　啟德元朗新盤售價齊破頂

購買力持續追捧各區一手洋房及特色大宅，造就高價及大額交投湧現，因應市況氣氛向好，發展商推盤速度有增無減，本月底仍有全新項目推出開售，多個項目則部署下月蜂擁登場。

●啟德OASIS KAI TAK特色戶5430萬元沽出創新高價

會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，周三(5月26日)兩伙特色戶，合共涉資超過1億元，低座C座2樓C單位，實用面積1,496方呎，天台面積351方呎，成交價5,430.48萬元，創項目售價新高，呎價3.63萬元。

至於低座C座地下至1樓B單位，實用面積1,409方呎，連448方呎花園，售價5,142.85萬元，呎價3.65萬元創項目新高。整樓盤低座單位已全數沽清，整體累售637伙，套現逾82.9億元。

●元朗尚悅‧天城洋房3312萬沽 呎價逾1.8萬雙破頂

同系負責銷售的屯門帝御‧嵐天，售出7座18樓單位05特色戶，實用面積324方呎，天台面積256方呎，成交價631.63萬元，呎價19,495元。

●西營盤藝里坊‧2號呎售逾3.56萬創新高

各區新盤做價相繼破頂。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧2號開售以來銷情理想，今天售出5樓G室連平台特色戶，實用面積266方呎，一房間隔，連361方呎平台，成交價逾948.17萬元，呎價35,646元，創出項目新高紀錄。

項目至今累售209伙，套現近16億元，其中兩房戶已近售罄，僅餘一伙頂層兩房戶未賣。而同品藝里坊‧1號至今累售186伙，套現近16億元。

●觀塘凱滙1期再沽兩伙 最高呎價近2.6萬元

●鴨脷洲逸南落實周日開售45伙 暫已收票350張

5月完結前仍有全新樓盤推出發售。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，鴨脷洲逸南落實首輪銷售安排，將於星期日(5月30日)開售45個單位。當中包括20個開放式及25個一房戶，實用面積由183至264方呎，折實售價由逾427.6萬至逾678.49萬元，呎價22,990至27,058元，整批單位折實市值逾2.48億元。

該盤首張價單推出50伙，折實平均呎價25,228元，日前加推價2號價單共18伙，折實平均呎價25,372元。市傳項目至今已錄得約350張入票登記，超額認購逾6.5倍。

●屯門洋房新盤畔海樓書上網 面積3,290方呎起