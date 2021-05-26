偉祿私有化要約人要求舉行股東大會　解除主席職務

然而，儘管已向先施及╱或其法律顧問提供有關建議委任陳曙鍵及鐘振雄的所有相關及必要的文件和資料，但要約人並無獲告知有關委任董事的任何進展，及至2021年5月21日，要約人接獲通知，指陳曙鍵及鐘振雄尚未獲得委任，以及提名委員會、薪酬委員會及先施董事會會議僅訂於2021年5月25日舉行。截至2021年5月25日營業時間結束為止，儘管要約人曾多次作出查詢，但要約人仍未接獲先施董事會有關批准任何建議委任的任何確認。

由於上文所述情況，要約人對現有先施董事會的正常運作產生重大疑慮。於2021年5月25日，要約人向先施的註冊辦事處及先施的公司秘書送交及存放日期為同日的書面請求，要求先施董事會於2021年6月15日或之前召開先施股東大會，以考慮及酌情通過多個決議案，包括動議委任偉祿主席林曉輝、執董蘇嬌華等共8人為先施董事，並動議解除先施主席及行政總裁馬景煊、非執董陳文衛及獨董馬景榮的職務。