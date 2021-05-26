屯門業主急套現　啃辣稅後兩年帳賺28萬

二手業主見市旺即出貨套現，屯門菁雋開放式單位，原業主持貨約兩年，以325萬元售出，自付32.5萬元辣稅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座中層B室，實用面積約811方呎，套三房間隔，擁全海景，開價約1,500萬元，議價後以1,468萬元成交，實用呎價約18,101元，新買家為同區換樓客，原業主於2003年1月以約375.4萬元購入，轉售帳面獲利約1,092.6萬元，物業升值約2.9倍。

●西灣河嘉亨灣2座低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，近日以1,000萬元沽，實用呎價約20,408元，屋苑5月暫錄約14宗二手買賣，平均實用呎價約23,497元，現時有約156個放盤，入場費由1,030萬元起。

●鴨脷洲海怡半島20座高層G室套三房戶，實用面積約618方呎，原業主開價1,180萬元，獲區內客以1,176.5萬元購入，實用呎價約19,037元，屋苑本月暫錄約29宗買賣。

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九龍區

●將軍澳晉海5月暫錄16宗買賣，平均實用呎價18,003元，包括2A座低層C室，實用面積489方呎，兩房間隔，，議價後以865萬元成交，實用呎價約17,689元，原業主於2017年10月以626萬元入市上址，持貨逾3年，帳面獲利239萬元離場。

●將軍澳THE PARKSIDE第2座高層C室，實用面積約510方呎，去年12月開始放售，近日以990萬元交吉易手，成交價創同類型兩房戶歷來次高，實用呎價約19,412元，屋苑現時有約43個單位放售，叫價由780萬元起。

●長沙灣宇晴軒5月暫錄9宗買賣，當中罕有特色戶亦錄承接，單位為3座中低層C及D室相鄰單位，實用面積共約921方呎，獲用家以1,645萬元入市，實用呎價約17,861元，原業主放盤3個月，僅減價約35萬元售出。

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新界區

●屯門菁雋低層22室，實用面積164方呎，開放式間隔，獲區外首置客以325萬元購入自住，實用呎價約19,817元，原業主於2019年以約264.5萬元購入，由於持貨不足3年，因此需繳付10%額外印花稅約32.5萬，扣除後帳面獲利約28萬。

●屯門城‧點低層F室，實用面積220方呎，今年3月底以443萬元買入單位，日前收樓立即租出，月租叫價10,000元，減價1,000元，以9,000元租出，實用呎租約40.9元，以購入價計算，可享約2.4厘租金回報。

●青衣翠怡花園本月累錄10宗買賣，目前放盤量約70個，鎖匙盤佔約12個，業主普遍提供一定議價空間，其中2座一個高層E室兩房單位，實用面積約443方呎，叫價698萬元，議價後以685萬元成交，實用呎價約15,463元。

●天水圍嘉湖山莊5月累錄44宗買賣，包括麗湖居7座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，近日以606萬元交吉形式沽出，實用呎價約11,140元。

●沙田第一城47座中層E室兩房戶，實用面積約284方呎，議價後以556萬元易手，實用呎價約19,577元，屋苑5月暫有約36宗買賣，與上月同期相若，平均實用呎價約17,078元。

●大圍名城5月暫錄約17宗成交，平均實用呎價17,762元，屋苑3期盛世2座南翼低層D室，實用面積757方呎，套三房及儲物房間隔，日前以1,390萬元易手，實用呎價約18,362元。