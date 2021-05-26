道指早段升97點　散戶炒風再起GME漲逾12%

投資者樂觀情緒再現，科技股到網民熱炒股近期均回勇，美股周三(26日)早段續靠穩，道指升97點，至34,409點；標指升9點，至4,197點；以科技股為主的納指升53點，至13,710點。

今年較早前，散戶抱團炒股成風，電子遊戲零售商GameStop(GME)更曾引發「散鱷大戰」。這股風氣有再起之勢，GME股價周二大漲16.34%，突破200美元關；戲院營運商AMC亦勁升19.96%，耳機生產商Koss更漲22.89%。GME周三早段再漲12.6%至235.95美元；AMC再漲9.9%至18.04美元。

福特汽車將於2025年底前增加電動車投資300億美元，股價早段漲4.5%至13.39美元。

網購巨人亞馬遜傳即將公布以84.5億美元收購美高梅電影公司，股價早段升0.18%至3,264.78美元。

反觀因假期庫存過多需要減價促銷的百貨公司Nordstrom，首季虧損1.66億美元，或每股蝕1.05美元，遜預期。該公司並表示，勞工和運輸成本上升以及服裝市場供應限制，將對邊際利潤構成壓力，股價早段挫8.8%至33.26美元。

花旗私人銀行亞洲投資策略主管Ken Peng表示，儘管近期亞洲各地區的新冠肺炎確診病例激增，但這並非首次，剛過去的冬天以及去年第三季都曾發生過，故不用太過擔憂，當疫情緩解，區內經濟將重回正軌，建議投資者買入疫情震央股，如航空、旅遊和其他休閒產業。

不過，Guggenheim投資總監米納德(Scott Minerd)預期，美股將出現10%的調整，但相信標指能在較長時間內復甦。