東方日報B1：小米季賺77億　獲美撤銷投資限制

小米刊發公告，指美國哥倫比亞特區地方法院頒發最終判決，解除美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有該公司證券的全部限制。消息刺激小米股價周三曾升2.7%至28.5港元，收市升幅收窄至1.44%，報28.15港元。

業績公告則顯示，該公司首季收入創單季歷史新高，錄768.82億元，按年增長54.68%：撇除股份薪酬及投資公允值變動等項目的經調整淨利潤，亦按年大增1.63倍至60.69億元。

市場普遍視小米是華為被美國斷供晶片一大贏家，況且去年首季疫情拖低基數，令小米上季智能手機業務「交到功課」，收入按年增69.79%至514.91億元，收入佔比達67%。

該公司首季手機銷量4,940萬部，按年增約69%，平均售價(ASP)按年增0.39%至每部1,042.1元。供應短缺使促銷活動減少及產品組合升級，該業務毛利率按年升4.8個百分點至12.9%。

總裁王翔相信，晶片短缺屬周期性狀況，每3至4年便會出現一次，只是今次較嚴重，預期今年內根本性改變短缺的機會不大，惟小米現有原材料資源仍能使業務維持良好增長，並維持全年銷售預測不變。他又指，集團在晶片研發方面會持續投資。

至於小米「造車」進展，王氏表示，汽車研發或需時3年，不相信晶片短缺問題會持續3年，故不會影響造車計劃。項目現仍處早期階段，集團會首先建立團隊，對市場深入研究，直到規劃好產品才會生產。他強調，現時加入電動車行業為時未晚，「肯定來得及」，因市場滲透率仍處低水平。

另上季小米錄得物聯網(IoT)與生活消費產品業務收入按年增40.5%至182.43億元，毛利率按年提高1.1個百分點至14.5%，主因部分毛利率較高的IoT產品的收入佔比增高。智能電視及手提電腦的收入從去年首季疫情中恢復，錄21.7%增長。王氏提及，小米電視的新型號因核心部件成本上漲而調升售價，但強調一旦成本回落，就會將產品調整至正常價格。

受惠廣告業務收入再創單季新高，互聯網服務收入65.7億元，按年增長11.35%，連同金融科技業務毛利率提高，該分部的毛利率亦大幅提升15.3個百分點至72.4%。就印度疫情持續惡化，王翔指，當地市場面臨非常大的挑戰，物流運輸出現困難，集團會密切關注有關變化。

正當小米擺脫美國制裁，貝萊德警告，目前市場過於關注通脹和經濟復甦指標，或忽略地緣政治風險。今年以來，反映投資者對地緣政治風險關注的指標已降至過去4年以來最低點，持續徘徊在負值區域，即市場觀感與前朝政府統治期間不同，風險一旦爆發，將殺市場一個措手不及。

其中最大的風險就是中美科技戰，世界兩大經濟體在關鍵技術上的分離或「脫鈎」的範圍和規模將擴大。現任美國總統拜登上場後，於關鍵技術領域延續前任政府對中國的強硬姿態，期間中國也將技術自主化列為首要任務，跟美國一同對有關產業進行更多的投資，供應鏈回流本土的步伐將明顯加快，推高生產成本。第四大風險乃台灣問題令中美關係更加緊張，中長線風險不容忽視。