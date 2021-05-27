美股收市上揚　道指微升10點

投資者樂觀情緒再現，美國股市周三(26日)收市上揚，道指收報34,323點，升10點或0.03%；標指收報4,195點，升7點或0.19%；納指收報13,738點，升80點或0.59%。

花旗私人銀行亞洲投資策略主管Ken Peng表示，儘管近期亞洲各地區的新冠肺炎確診病例激增，但這並非首次，剛過去的冬天以及去年第三季都曾發生過，故不用太過擔憂，當疫情緩解，區內經濟將重回正軌，建議投資者買入疫情震央股，如航空、旅遊和其他休閒產業。

不過，Guggenheim投資總監米納德(Scott Minerd)預期，美股將出現10%的調整，但相信標指能在較長時間內復甦。

今年較早前，散戶抱團炒股成風，電子遊戲零售商GameStop(GME)更曾引發「散鱷大戰」。這股風氣有再起之勢，GME股價周三急升15.88%，收報242.56美元；戲院營運商AMC亦勁升18.76%。

福特汽車將於2025年底前增加電動車投資300億美元，股價全日升8.55%，收報13.9美元。

網購巨人亞馬遜傳即將公布以84.5億美元收購美高梅電影公司，股價收市升0.19%。