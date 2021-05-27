鄧建初：短炒之王命運各異　更見嚴守紀律的可貴

初哥首次踏足股壇，已是35年前的事。多年來喜歡短炒，原因是眼見一位啟蒙叔叔，長揸一隻當時得令的佳寧集團股票，後來該公司陷入財務詐騙危機，更被勒令清盤，叔叔未能抽身而退，以致一鋪清袋。得不到家人的體諒，鬱鬱寡歡之下更患上了認知障礙症。那段悲慘情景歷歷在目，亦令我對長揸股票產生了戒心。

後來當起股票經紀，近水樓台，交易時段目不轉睛盯着報價機，練成了短炒的上乘武功。當然，除了因為職業關係，直接參與操盤外，拜師學藝及鑽研短炒技巧的財經書亦不可少。其中令初哥印象最為深刻的兩位短炒之王，就是投機之王李佛摩爾(Jesse Livermore)及真正的短炒交易殿堂級高手馬丁舒華茲(Martin Schwartz)。

李佛摩爾的投機炒法，相信已深刻烙印於前線經紀的心中。喜歡追突破，正是筆者踏入股壇做股票經紀初期的慣用手法。那些年的港股市場較為簡單，遠不及現時般複雜多變，加上報紙股票專欄數目不算多，對當日出街後的股價表現有一定影響力，只要買入強勢股，博其在翌日有人品題見報。無論贏輸也沽貨計數離場，獲利率也頗為不錯。

現時人人一手機，紙媒影響力大不如前，網上股票貼士推介多如繁星，買強勢股過夜博食胡，已無復當年之勇。一位曾與初哥在股場並肩作戰的老股民，炒股手法與李佛摩爾甚為相似。喜歡追逐強勢股來炒，愈升愈加大注碼，成本價趨向高昂。這種頭重腳輕的倒轉金字塔式炒法，遇着該股大幅回調，頓時輸突。他三上三落的炒股生涯，正如李佛摩爾的翻版，好景時贏取可觀利潤，但高位回調時來不及止賺止蝕，就會輸至體無完膚。後來選擇退出股場，教書畫維生，人也變得隨和得多。

李佛摩爾因盛名所累，心魔難解，未能拋開世俗眼光，竟選擇吞槍自殺收場。初哥看罷其傳奇，遂引以為鑑，加上經過2001至2004年的黑暗歲月，從此戒掉追突破的習慣了。

至於傳奇交易員馬丁舒華茲，是真正的短炒交易高手，曾參加十次全美期貨、股票投資大賽，並獲得九次冠軍，一次以些微差距屈居第二。平均投資回報率高達210％，其中一次更創下781％的佳績。以短線交易為主的操盤，從四萬美元開始，把資本變成了2,000萬美元，難能可貴的是選擇在48歲人生巔峰時急流勇退，享受人生。

馬丁舒華茲成功之處，是對於趨勢的判斷。結合技術分析指標，建立了自己獨有的交易策略。寫到此處，初哥加上一句，就是要懂得上車落車，並嚴守止賺/止蝕的應對方法。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)