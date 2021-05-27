金價升穿1900美元後靠穩 紐油企66美元關
2021年05月27日 07:56
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●美匯指數升上90.04；港匯低見7.7634；離岸人民幣(CNH)回落至6.3857；美元兌日圓處109.17；歐元跌至1.2189，英鎊低企1.4117。金價報1,895美元。布油見68.65美元，紐油報66.09美元。比特幣處3.93萬美元。道指期貨窄幅上落。
●道指收報34,323點，升10點或0.03%；標指收報4,195點，升7點或0.19%；納指收報13,738點，升80點或0.59%。https://bit.ly/2Sxiihb
●晶片生產商英偉達(Nvidia)公布，今年首季淨利潤按年增109%至19億美元，市場預期為15.34億美元。Nvidia股價周三(26日)市後微跌0.88%，報622.5美元。
●亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)在周年股東大會上宣布，他將於7月5日辭任行政總裁。
●中美貿易戰餘波未了！美智庫：華採購額大落後。https://bit.ly/3vkI4Uh
●港股ADR指數收報29,051點，跌115點或0.4%。
●即月恒生指數夜期收報29,180點，升25點，高水14點，成交13,224張。
●紐約7月期油收報每桶66.21美元，升14美仙或0.21%；布蘭特7月期油收報每桶68.87美元，升22美仙或0.32%。
●紐約期金收報每安士1,901.2美元，升3.2美元或0.2%，為自1月以來首次升穿1,900美元關收市，今年累計由跌轉升。
●英國富時100指數收報7,026點，跌2點或0.04%；法國CAC指數收報6,391點，升1點或0.02%；德國DAX指數收報15,450點，跌14點或0.09%。https://bit.ly/3hWoYA8
●德國財政部長Olaf Scholz表示，預計實施全球最低公司稅的協議將於數周之內有重大進展，強調該稅制將確保數碼公司繳付公平的稅額。
●內媒消息指，繼阿里巴巴旗下的螞蟻集團後，一直標榜主動節制金融業務擴張步伐的騰訊控股，也被監管機構下令分拆金融相關業務，組成金融控股公司以便監管。
●小米季賺77億，獲美撤銷投資限制。https://bit.ly/2TcB6lY
●中國制裁無用？澳洲分散市場奏效，出口未受挫。
●傳滙豐擬退出美國零售銀行業務。
●京東物流定價40.36元，超購逾714倍，1手中籤率8%。