金價升穿1900美元後靠穩　紐油企66美元關

●美匯指數升上90.04；港匯低見7.7634；離岸人民幣(CNH)回落至6.3857；美元兌日圓處109.17；歐元跌至1.2189，英鎊低企1.4117。金價報1,895美元。布油見68.65美元，紐油報66.09美元。比特幣處3.93萬美元。道指期貨窄幅上落。

●晶片生產商英偉達(Nvidia)公布，今年首季淨利潤按年增109%至19億美元，市場預期為15.34億美元。Nvidia股價周三(26日)市後微跌0.88%，報622.5美元。

●亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)在周年股東大會上宣布，他將於7月5日辭任行政總裁。

●港股ADR指數收報29,051點，跌115點或0.4%。

●即月恒生指數夜期收報29,180點，升25點，高水14點，成交13,224張。

●紐約7月期油收報每桶66.21美元，升14美仙或0.21%；布蘭特7月期油收報每桶68.87美元，升22美仙或0.32%。

●紐約期金收報每安士1,901.2美元，升3.2美元或0.2%，為自1月以來首次升穿1,900美元關收市，今年累計由跌轉升。

●德國財政部長Olaf Scholz表示，預計實施全球最低公司稅的協議將於數周之內有重大進展，強調該稅制將確保數碼公司繳付公平的稅額。

●內媒消息指，繼阿里巴巴旗下的螞蟻集團後，一直標榜主動節制金融業務擴張步伐的騰訊控股，也被監管機構下令分拆金融相關業務，組成金融控股公司以便監管。

●中國制裁無用？澳洲分散市場奏效，出口未受挫。

●傳滙豐擬退出美國零售銀行業務。

●京東物流定價40.36元，超購逾714倍，1手中籤率8%。