楊俊文：人民幣升值勝港股向上

近一周，內地股市出現突破，A股重上3,600點水平，港股隨即升上29,000，回到月頭開倉點數，整個月來計算29,000跌到27,000多點再升回29,000點結算，絕對可以補回四月波幅點數過低問題。展望6月，經歷了四五月浮浮沉沉之後，個人認為下月走上的機會較大。

首先，五月以比特幣為首的虛擬貨幣層經已出現急跌，再之後都慢慢回穩並慢慢收服失地，這個走向暗示市場熱錢仍然留戀高風險市場，股市作為最大的炒作市場又怎會受冷落。因此，只要熱錢仍在，股市回落後又會再升甚至破頂。

其次，在各項商品急升下，最後一項都終於動起來，就是黃金。虛擬貨幣升了數倍至數百倍，原油、銅今年升了一倍，小麥升了8成，鋁、咖啡升了5成，美國瘦肉豬更升了倍半以上。只有黃金由低位1,673美元起計，終於升了1成多，這意味資金已經去到炒無可炒的地步。往往炒到最後，又會循環再炒第一樣炒起的東西，就是股市。肺炎後第一波上升的是股市，最後是黃金，股市將緊接下一浪。

再者，在中美貿易戰、社會事件和肺炎之前，港股和人民幣走勢一直成一個正相關，但最近人民幣創3年最高，市場並沒有過往的關著，似乎投資者都遺忘了香港上市的公司收入有過半收入及資產是人民幣，人民幣升光是人民幣升值已足夠港股升過千點，所以6月升市機會較5月大。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)