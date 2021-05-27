何解投資總是贏得比人少？原來心態大大影響結果…

投資者最常犯的錯誤，就是過分自信與過分自卑，而且更是在最不適當的時候呈現，即是不應自信時過分自信，不應自卑時過度自卑。

香港的投資者輸多贏少，除了投資知識與實力不足外，另一主因就是錯誤的自信與自卑，造成錯誤的投資決定，產生長期輸錢的結果。

●小心太自信

大家試想想，一個投資者甚麼時候最有自信？就是他贏錢時，若果投資者連續多次贏錢，他就會擁有極大的自信，甚至認為自己是股神。但有一定投資經驗的人都知道，股市有周期，會上升一段時間，又下跌一段時間，當處於上升周期時，手風會很順，沒有實力的人都很易贏錢；反之當處下跌周期時，要賺錢不易，就算有實力的投資者都不易賺錢。

即是說，當你在短期內不斷賺錢，這絕對不代表你有實力，只是市場處於上升周期，因而每個人賺錢都不難。可惜的是，當刻會有不少投資者以為自己很有實力，因而變得過分自信，他們以短期賺蝕與實力掛鈎，但這只是短期存在，長期結果根本未知。

股票市場不會永遠上升，在最頂峰完結的模式就是股災，股災最明顯的特徵，就是全民皆股，所有人都以為買股票很易賺錢時，就是股市最危險的時候。

將上述的要點綜合分析，就會得出一個結論，股市處上升周期令人很易賺錢，而人們會以為自己很有投資實力，同時以為股市是很易賺錢的地方，當這種情緒去到最頂點，最有自信的時候，就是股災將要來臨的時候。因此，大部分投資者在最不應該自信的時候過分自信，從而做出十分進取的投資決定，結果造成十分不利的結果。

●與情感反其道而行

反之，當股市處下跌周期時，投資輸多贏少，自信盡失，甚至在投資上產生自卑感，認為自己不宜投資，亦認為投資市場是無法賺錢的地方。

但大家試想想，當股市下跌，愈來愈多人輸錢，信心愈來愈差，這就會令更多人放棄股市，因而沽貨離場，從而令股價進一步下跌，當這個循環去到極點時，即是股市在最恐慌的時候，正正就是信心最低，人們最為無信心的時候。

懂得投資的人都明白，長期來說，投資市場最便宜的時候，就是人們在最恐慌的時候，試想想，過往的沙士、金融海嘯，都是人們最恐慌的時候，同時亦是股市樓市大平賣的時候。

即是說，人們在最不應該自卑的時候，變得過度自卑，這根本是投資市場最便宜、最安全的時候，這時候應該擁最大的自信向前走，但人們卻持剛好相反的態度，從而錯過最好的投資機會。

●不要以感覺去分析事情

簡單來說，就是人們憑表面的事情，例如短期的賺蝕表現，從而令自己過分自信或過分自卑，而更不幸的是，他們的自信與自卑，更是在最不適當的時候出現，剛好與應有的相反。基於這個原因，令較多投資者出現輸多贏少的結果。

若要成為長期贏錢的投資者，就不過分自信或自卑，任何時候都要保持平靜，作理性的分析，同時絕不可被大市牽引情緒，當發現市場很易賺錢，每個人都很有信心時，就要加倍小心。反之，當投資市場看似很難賺錢，人們信之盡失，就要反其道而行，放心大膽投資，而這正是投資長期賺錢之道。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)