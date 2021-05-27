彭偉新：比亞迪電子料續彈　上望阻力...

恒指自周二以大陽燭向上升破50天線及100天線後，周三走勢繼續上升，並進一步推動指數升近保歷加通道的頂部，雖然整體上升動力已開始轉強，尤其是RSI已重返接近70的水平，顯示出投資者對後市已較之前為進取。不過，由於恒指已升近保歷加通道，加上成交額未算非常大，仍然無法重返1,800億港元以上，仍然反映出投資者只特別對某個別板塊有興趣，因此，港股在升抵保歷加通道頂部時，或會先行出現整固的走勢。

由於恒指已成功收復了所有的移動平均線阻力，令到後市進一步反彈的機會較大，所以，預期恒指即使短期或會受制於保歷加通道的頂部阻力，但相信仍然有機會作出進一步的反彈，並有望向3月3日的反彈阻力29,912點進發，特別是雖然近日成交額仍然偏低。不過，若果以每日流入恒指成分股的資金來看，已由5月第三周每日不足20億港元，增加至近兩個交易日超過60億港元，進一步反映出資金再度加快入市的速度，令到港股在短期內向上突破4月29日高位29,405點水平後，便會形成了上破雙底頸線的阻力，並再向上試今年2月時的高位31,183點水平。

而市場給予比亞迪電子的目標價為52.5港元，較現價仍然有12%的上升空間，股價自1月高位63.1元反覆回調至5月低位見36.7元後，股價便開始作出反彈，而且在「七連陽」下，周三已成功收復所有的移動平均線阻力外，更見RSI升破70進入超買區，反映出整體的上升動力強勁，預期股價可以繼續反彈，若果以整個自1月開始形成的回調浪總跌幅，按黃金比率的61.8%作為反彈目標，股價可以上望阻力位53元，投資者可以在48元水平買入，惟股價宜守穩在50天線43.5元以上。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)