陳蓓敏：美匯偏軟　料非美貨幣升勢持續

新西蘭央行維持指標利率0.25%不變，千億資產購置也不變。市場預期新西蘭央行，會在明年9月前加息。全球加息步伐方向一致，時間上會有差異。當然美國何時踏出第一步，明年初或是明年底，時間上推估，後者安全性較高。美國十年期債孳息率低走於1.6水平，曾低見1.57厘。美匯指數偏軟，失守90美元，引發其他外幣兌美元升勢持續破頂。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)