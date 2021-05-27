陳蓓敏：美匯偏軟 料非美貨幣升勢持續
2021年05月27日 09:07
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新西蘭央行維持指標利率0.25%不變，千億資產購置也不變。市場預期新西蘭央行，會在明年9月前加息。全球加息步伐方向一致，時間上會有差異。當然美國何時踏出第一步，明年初或是明年底，時間上推估，後者安全性較高。美國十年期債孳息率低走於1.6水平，曾低見1.57厘。美匯指數偏軟，失守90美元，引發其他外幣兌美元升勢持續破頂。
人民幣升穿6.4關口，再加上外資淨流入A股市場，涉資逾217億元人民幣。受惠資金流入A股，中資券商股周內一輪急升後，作見回軟。美國國防部宣布撤銷小米集團(01810)列入投資黑名單，解決箍咒，小米升1.4%，市場等待業績公布。這邊廂美國解除小米黑名單，那邊廂外資大舉入A股。果真的湊巧，無論如何，也希望紓緩中、美之間緊張關係。港股三日內，重奪多個重要關口，走勢凌厲。五月局面已定，六月投資者將見積極部署下半年策略。
夏天將至，啤酒股又可加留意。華潤啤酒(00291)去年業績佳，優化產品結構下，純利升六成，達21億人民幣。華潤啤酒攻高端市場，有助毛利表現，面對原材料上升，集團降低銷售及行政開支比率，及提升產品結構產能和價格作應變。國內疫情受控，國際賽事漸見睇頭，雖不能遠赴親感現場盛事，但在家和朋友觀看也屬樂事。憧憬銷售量增，技術走勢向好，穩守10天線上，建議吸納，向上阻力位為80元，止蝕位62元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)