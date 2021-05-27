壹傳媒復牌股價異動曾飆逾3倍　各界轟證監調查緩慢塞責

香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，由於大股東黎智英持有的股份被凍結，流通量減少，壹傳媒股價復牌後勢相當波動，而公司的可持續性依然令人憂慮。

鄧又指，連年虧蝕的壹傳媒業績差勁，經過這一年的事件，收入勢繼續大受影響，再集資機會大減，加上大股東被凍結資產後會否要求上市公司還款亦是另一困擾。在公司開源困難、前景黯淡的情況下，找不到任何要買入的理由。

至於證監會就早前壹傳媒股價異常的調查未見新進展，鄧聲興表示，證監會一般不會提及個別個案進度，但今次情況特別，屬公眾關注並涉及公眾利益，證監會理應盡快向公眾交代調查進度。

持有壹傳媒股份兼投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，對壹傳媒前景不樂觀，並斥責證監會，自去年8月以來一直沒有更新對壹傳媒股價異動的調查進度。

保安局局長於5月14日，運用《國家安全法》第43條，凍結壹傳媒大股東黎智英持有的71.26%股份，估計市值超過3億元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。當局並已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。及至周三(26日)，壹傳媒才發出通告交代事件，當中提到，國家安全處提醒行政總裁及執行董事張劍虹及該公司，不得作出任何行為協助或教唆任何人士，以違規方式處理黎智英上述指定財產，以及作出該等行為的潛在相關法律後果。

回看壹傳媒周三通告披露，於2021年3月31日，集團未經審核銀行及現金結餘約5.21億元，未償還銀行貸款總額9,360萬元，其他流動負債包括應付款項及其他應付款項總額3.81億元，以及合約負債總額6,940萬元。管理層認為，自2021年4月1日起至少18個月，集團現有營運資金將保持足夠而毋須黎智英提供額外資金。由於目前已屆5月底，即該集團現有營運資金可能僅夠撐約16個月。

另外，張劍虹早前稱壹傳媒集團及《蘋果日報》的運作及資金財務不受影響。不過，壹傳媒股份自上周一(17日)開市前宣布「短暫停牌」近2個星期。有小股東質疑張有關表述涉嫌蓄意誤導，已委託律師向執法機關正式投訴張及壹傳媒其他董事，又要求執法機關徹底調查事件。