毋懼美擬加強監管　華爾街之狼擬大舉進軍虛擬貨幣

多國近日出手監管虛擬貨幣業務，繼中國規範相關交易及挖礦活動後，華爾街主要監管機構最新暗示，市場上最火勢的兩大類資產--虛擬貨幣和特殊目的收購公司(SPAC)，在這個拜登時代將面臨更嚴厲的監管。不過，著名投資者「華爾街之狼」--艾肯(Carl Icahn)卻無懼不明朗因素，更聲言將大舉進軍虛擬貨幣市場。

外電報道，美國證券交易委員會主席Gary Gensler周三(26日)表示，SPAC和虛擬貨幣對政策和投資者保護構成嚴重問題。他在講話提到，期待與其他監管機構和國會合作，填補加密貨幣市場在投資者保護領域的空白」，另對從虛擬貨幣交易所到去中心化金融平台等方面表達了擔憂。

綽號「華爾街之狼」的美國著名投資者艾肯表示，有意大舉進軍虛擬貨幣市場，最終可能向某種替代性貨幣投入逾10億美元的資金。

據指，艾肯尚未投資任何虛擬貨幣，但他正在研究比特幣、以太幣和整體虛擬貨幣產業，以從中找尋機會。他指替代性貨幣愈趨流行，是經濟出現通脹的自然體現。他又批評虛擬貨幣沒有基礎價值的人有點執迷不悟，反問「美元的價值是甚麼？美元的唯一價值就是可以用來繳稅。我正在研究整個加密貨幣產業，以及我該如何參與其中」。

他相信，人們正在關注替代性貨幣，是因為有些股票「價格荒謬」，不僅是那些價格受到哄抬的「迷因股」，還有基金所使用的某些策略。他表示，不認為Reddit、Robinhood還有那些人一定是壞蛋，覺得他們的確發揮了他們的作用，資金正重新流入企業，這些企業中有些可能還可以，但有一些企業的風險回報水平太荒謬了。