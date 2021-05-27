美國白宮「亞洲沙皇」警告：中美關係進入激烈競爭階段

美國總統拜登的亞洲政策協調官員--康貝爾(Kurt Campbell)周三(26日)表示，美國與中國交往中的關係已經結束，現在進入與中國激烈競爭的時期。

外媒報道，出任美國印太事務協調官的康貝爾表示，中美被形容為「交往中」的時期已經走到尾聲，美國對中國政策將在一系列新的戰略參數下運作，而競爭將是主要的模式。

他表示，中國日益嚴格控制國家，是促使美國政策轉向的主因，包括中印邊界衝突、對澳洲的經濟宣傳及戰狼式外交，中國正在展現自己的「硬實力」，象徵中國決心扮演「更獨斷」的角色。

此際美國總統拜登下令美國情報單位徹底調查新冠病毒的起源，估計此舉勢必會惹惱中國。然而，疫情只是中美衝突的一部分，從南海、香港、台海局勢、新疆人權、5G競爭到半導體短缺，中美皆處對立面，影響甚廣。

康貝爾認為，未來幾年，盟友將是美國抗衡中國的關鍵。對中國最好的政策，就是良好的亞洲政策，又指這是美國首次真正把更多戰略焦點、經濟利益和軍事力量放在印太地區。

美國正透過「四方安全對話」加強經營盟友關係。他表示，美國正尋求三國領袖在秋季一起召開面對面會議，希望在基礎建設方面有更多交流。