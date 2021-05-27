中國取代德國成英國最大貿易夥伴　英貿易大臣籲勿過度依賴

英國國家統計局公布，今年首季中國躍升成為英國最大貿易夥伴，進口比重為13%，德國為12.9%，打破德國自1997年以來連續24年排名第一的地位。究其原因，乃期間自中國進口防疫防護用品的棉紡織品進口大增。

除了新冠疫情影響，德國從2019年4月開始對英國的出口下滑，也受到英國脫歐影響，尤其對德國的汽車出口衝擊較大。此外，脫歐也導致英國與歐盟的貿易整體額下跌，僅在今年首季，雙邊貿易額就較去年同期減少1/4。

今年以來中國是向英國出口大宗商品最多的前五大國家，3月英國從中國進口的機械類產品進口額為12.46億英鎊。同時，中國亦是向英國出口電子設備的主要國家，亦是英國進口各類化工產品的主要來源國。

不過，英國國際貿易大臣Liz Truss近日表示，西方國家過去對中國有爭議的貿易做法視而不見，英國絕對不能依賴與中國的貿易。她接受外媒訪問時表示，中國從事強迫技術轉讓、侵犯智慧財產權或未透明宣布的不公平工業補貼，現在需要對世界貿易組織(WTO)進行改革，讓規則更加嚴厲，恢復各界對自由貿易的信心。

她相信，貿易是一種良善的力量，強調將繼續與中國進行貿易，這是一個重要的出口市場，中國在英國也有投資，惟關鍵的是不要變得依賴性，要確保英國有眾多的貿易夥伴。她又認為，除了這些具體的違規行為外，中國還存在一個更廣泛的問題，即為經濟脅迫和使用經濟力量來達到目的，又指世貿組織內的民主國家，以及那些相信遵守規則的盟友，尋求改變該組織的工作方式是正確的。