許繹彬：繼續短炒乃上策　資源股勿輕視

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，人民幣近日強勢，創下3年新高，衝穿6.4關口，加上內地要遏止大宗商品價格「不合理暴漲」，市場預期中國通脹會有所降溫，驅使A股連升兩日，滬深兩市成交更達1.006萬億元人民幣，是時隔3個月首次成交破萬億元人民幣。除國內資金外，外資也強勢湧進A股市場，兩市淨流入錄得217億元人民幣，已超越2019年的214億元人民幣，暫創下歷史新高；當中受追捧對象包括金融及白酒股。

除「孖寶」外，受惠於人民幣強勢下，中資銀行及內險股亦成追捧對象。他認為，儘管大市在多重利好消息下，突然出現轉向，但奈何成交仍未見顯著突出，適逢本周五(28日)乃期指結算，投資者必須格外留神大市會否突呈反向，繼續短炒相信仍是上策。

另他指，全球各國正着力為重建經濟的道路作好一切準備，帶動各類原材料價格上漲實屬理所當然，但大部分在港上市的資源類股份，好像與原材料實際價格有點背馳，相信是因為國內突然採取遏止大宗商品價格「不合理暴漲」有關，令股價未能與實際環境配合。許氏擔心此類調控舉措的影響會否只是曇花一現，因為全球原材料需求殷切，若情況持續，確實會再將所有資源價格進一步推高，令國際資源價格急升的景況仍會持續，所以儘管目前資源類股份的股價出現背馳，但此類股份仍有機會突圍，投資者勿過分輕視。