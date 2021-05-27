以太幣創辦人：虛擬貨幣非遊戲　是未來一個機會

以太幣(Ethereum)創辦人Vitalik Buterin周四(27日)在網上舉行的虛擬金融科技論壇上表示，虛擬貨幣不是一場遊戲，而是未來金融發展的一個機會。他指，以太坊區塊鏈是一個去中心化的開放性平台，當中充滿機遇，不同的程式開發人員能在區塊鏈平台發展。

展望區塊鏈未來，Buterin指出，即將推出的「以太坊2.0」更新將大幅提升以太坊的擴充性及安全性，當中「權益証明」(PoS)是透過抵押的虛擬貨幣時間和數量，以得到獎勵，人們不需再透過電腦的運數能力「挖礦」，使能耗問題減少逾100至1萬倍，以緩解氣候問題。Buterin指另一個更新重點為「分片技術」，將由現時的每個區塊鏈能獨立運數，擴展至每個區塊鏈中的每一個分片，亦能獨立運作，使原本每個區塊鏈每秒處理20宗的交易，將大增逾50至100倍。

他亦回應月中捐贈大量柴犬幣(SHIB)、秋田犬幣(AKITA)等「毛孩幣」予慈善組織的事件，Buterin指出這些「毛孩幣」為吸引市場注意，將其發行的代幣給予Buterin的以太坊錢包，並在社交平台中大肆宣揚，想借Buterin在免費宣傳。Buterin對事件表示反感，稱沒有私自動用其錢包內的代幣，並全數捐出。